Донеччина: ворог завдав ракетні удари по Покровську та Кураховому, поцілив дроном по авто у Часовому Яру
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетних ударів по кількох містах Донецької області України, пошкодивши цивільну інфраструктуру та вбивши або поранивши кількох людей - за добу зафіксовано понад 1800 обстрілів.
У Донецькій області за минулу добу російські війська завдали ракетних ударів по Покровську та Кураховому, скинули КАБ на Желанне, поцілили дроном по цивільному автомобілю у Часовому Яру, загалом в регіоні зафіксовано 1833 ворожих обстріли, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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"Російські війська завдали 26 ударів по цивільному населенню, загалом зафіксовано 1833 обстріли. Поліція задокументувала кожен воєнний злочин рф", - ідеться у повідомленні поліції області у соцмережах.
За повідомленням, під вогнем перебували 17 населених пунктів: міста Курахове, Покровськ, Сіверськ, Часів Яр, селища Гостре, Очеретине, села Богоявленка, Желанне, Катеринівка, Нова Полтавка, Новоселівка Перша, Переїзне, Пискунівка, Русин Яр, Сокіл, Соловйове, Степанівка.
Пошкоджено 64 цивільних об’єкти, серед них - 30 житлових будинків, три заклади освіти, палац культури, пошту, банк, адмінбудівлі, сільськогосподарське підприємство, критична інфраструктура, вказали у поліції, перечисливши:
▪️ Покровськ росія атакувала чотирма ракетами "С-300", завдала близько 40 руйнувань, з них 15 - житлові будинки.
▪️ Внаслідок артилерійських обстрілів загинули дві цивільних особи – в Сіверську та Переїзному.
▪️ Керовану авіабомбу "КАБ-500" окупанти скинули на Желанне – поранили людину, пошкодили дві приватних оселі.
▪️ У Часовому Яру російські терористи поцілили дроном по цивільному автомобілю. Травмовано двох жителів.
▪️ Ще одна людина зазнала поранень внаслідок ракетного удару по Кураховому.
▪️ Авіаударом по Новоселівці Першій зруйновано приватну оселю.
▪️ У Катеринівці мішенню ворога стало агропідприємство.
Окрім того, стало відомо про вбитого чоловіка, який загинув у Ямполівці раніше, 23 лютого, внаслідок влучання ворожої ракети в будинок.
"Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 173 особи, у тому числі 26 дітей", - зазначив також голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у соцмережах.
росіяни минулої доби обстріляли населені пункти Донеччини: двоє людей загинули, четверо поранені29.02.24, 09:20 • 28286 переглядiв