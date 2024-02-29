Донецка область: враг нанес ракетные удары по Покровску и Курахово, попал дроном по авто в Часовом Яру

В Донецкой области за минувшие сутки российские войска нанесли ракетные удары по Покровску и Курахово, сбросили КАБ на Желанное, попали дроном по гражданскому автомобилю в Часовом Яру, в целом в регионе зафиксировано 1833 вражеских обстрела, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"Российские войска нанесли 26 ударов по гражданскому населению, всего зафиксировано 1833 обстрела. Полиция задокументировала каждое военное преступление рф", - говорится в сообщении полиции области в соцсетях.

По сообщению, под огнем находились 17 населенных пунктов: города Курахово, Покровск, Северск, Часов Яр, поселки Острое, Очеретино, села Богоявленка, Желанное, Екатериновка, Новая Полтавка, Новоселовка Первая, Переездное, Пискуновка, Русин Яр, Сокол, Соловьево, Степановка.

Повреждены 64 гражданских объекта, среди них - 30 жилых домов, три учебных заведения, дворец культуры, почта, банк, админздания, сельскохозяйственное предприятие, критическая инфраструктура, указали в полиции, перечислив:

▪️ Покровск россия атаковала четырьмя ракетами "С-300", нанесла около 40 разрушений, из них 15 - жилые дома.

▪️ В результате артиллерийских обстрелов погибли два гражданских лица - в Северске и Переездном.

▪️ Управляемую авиабомбу "КАБ-500" оккупанты сбросили на Желанное - ранили человека, повредили два частных дома.

▪️ В Часовом Яру российские террористы попали дроном по гражданскому автомобилю. Травмированы двое жителей.

▪️ Еще один человек получил ранения в результате ракетного удара по Курахово.

▪️ Авиаударом по Новоселовке Первой разрушен частный дом.

▪️ В Катериновке мишенью врага стало агропредприятие.

Кроме того, стало известно об убитом мужчине, который погиб в Ямполовке ранее, 23 февраля, в результате попадания вражеской ракеты в дом.

"Всего за сутки россияне 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 173 человека, в том числе 26 детей", - отметил также глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в соцсетях.

россияне за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Донетчины: два человека погибли, четверо ранены