россияне за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Донетчины: два человека погибли, четверо ранены

28 февраля российские оккупанты совершили очередной обстрел Донецкой области, в результате которого в Северске и Переездном погибли два человека; четыре человека травмированы. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram главы Донецкой облгосадминистрации.

За 28 февраля россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Северске и Переездном. - говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки, в Донецкой области получили ранения еще 4 человека:

Часов Яр - двое раненых;

Желанное - один раненый;

Курахово - один раненый.

Напомним,

Оккупанты совершили 250 обстрелов 9 населенных пунктов Запорожской области, повредив инфраструктуру и жилые дома.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки произошло 99 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 10 ракетных ударов, 105 ударов авиации и выпустила 163 ракеты из реактивных систем залпового огня по украинским войскам и населенным пунктам.