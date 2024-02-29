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россияне за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Донетчины: два человека погибли, четверо ранены

россияне за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Донетчины: два человека погибли, четверо ранены

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 07:20  •  16031 просмотра

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Два человека погибли и четверо получили ранения в результате российских обстрелов населенных пунктов Северск и Переездное Донецкой области 28 февраля.

28 февраля российские оккупанты совершили очередной обстрел Донецкой области, в результате которого в Северске и Переездном погибли два человека; четыре человека травмированы. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram главы Донецкой облгосадминистрации.

За 28 февраля россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Северске и Переездном.

- говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки, в Донецкой области получили ранения еще 4 человека:

Часов Яр - двое раненых;

Желанное - один раненый;

Курахово - один раненый.

Напомним,

Оккупанты совершили 250 обстрелов 9 населенных пунктов Запорожской области, повредив инфраструктуру и жилые дома.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки произошло 99 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 10 ракетных ударов, 105 ударов авиации и выпустила 163 ракеты из реактивных систем залпового огня по украинским войскам и населенным пунктам.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
siverskСеверск
chasiv-yarЧасов Яр
kurakhoveКурахово
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
росіяни минулої доби обстріляли населені пункти Донеччини: двоє людей загинули, четверо поранені
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