росіяни минулої доби обстріляли населені пункти Донеччини: двоє людей загинули, четверо поранені
Київ • УНН
Двоє людей загинули і четверо отримали поранення внаслідок російських обстрілів населених пунктів Сіверськ та Переїзне Донецької області 28 лютого.
28 лютого російські окупанти здійснили черговий обстріл Донецької області, в результаті якого у Сіверську та Переїзному загинули двоє людей; четверо людей травмовані. Про це передає УНН із посиланням на Telegram голови Донецької облдержадміністрації.
За 28 лютого росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Сіверську та Переїзному.
Крім того, за добу, в Донецькій області дістали поранення ще 4 людини:
Часів Яр – двоє поранених;
Желанне – один поранений;
Курахове – один поранений.
Нагадаємо
Окупанти здійснили 250 обстрілів 9 населених пунктів Запорізької області, пошкодивши інфраструктуру та житлові будинки.
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу відбулося 99 бойових зіткнень, під час яких рф завдала 10 ракетних ударів, 105 ударів авіації та випустила 163 ракети з реактивних систем залпового вогню по українських військах і населених пунктах.