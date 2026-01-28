Домашня аптечка взимку під час війни: що перевірити й що можна докупити за один вечір

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) українцям порадили як зробити ревізію домашньої аптечки, враховуючи, що ми всі зараз живемо в умовах тривалих відключень світла, а низькі температури провокують спалахи застуди та інших респіраторних захворювань, передає УНН.

Сімейний лікар Олександр Прокопчук, до якого у профільному міністерстві звернулися за порадами, акцентує: цінність аптечки не лише в тому, що вона є, а й у тому, що ви розумієте, чим і як користуватися.

Чому варто перевірити аптечку саме зараз

По-перше, узимку загострюються хронічні стани, а застуди й травми (зокрема побутові) трапляються частіше. По-друге, в умовах обстрілів і відключень може бути складніше швидко купити потрібне або дістатися допомоги. По-третє, ліки мають звичку непомітно закінчуватися і так само непомітно прострочуватися.

Ревізія: що викинути й що докупити

1. Перевірте терміни придатності. Усе прострочене, сумнівно збережене (наприклад, лежало біля батареї), без маркування або з пошкодженою упаковкою краще прибрати.

2. Оцініть запаси розхідників: бинти, серветки, пластирі, антисептик, рукавички. Зазвичай закінчується саме це.

3. Розкладіть за категоріями: "рани", "температура/біль", "ШКТ", "алергія", "хронічне", "інструменти". У момент стресу шукати в купі коробок буде незручно всім.

База аптечки: мінімум, який закриває типові ситуації

Якщо виходити з базової логіки першої допомоги вдома, вам зазвичай потрібні:

засоби для обробки ран (антисептик, стерильні серветки/марля, пластирі різних розмірів, бинти, ножиці);

одноразові рукавички;

термометр;

жарознижувальний/знеболювальний засіб базового рівня (парацетамол або ібупрофен, з урахуванням протипоказань);

засоби, які вам реально бувають потрібні при поширених побутових проблемах (наприклад, при діареї/зневодненні часто корисні розчини для регідратації).

Лікар загальної практики радить: не перетворюйте аптечку на домашню міні-аптеку на всі випадки життя. Зайве завжди заважає швидко знайти потрібне, а частину медикаментів "про запас" потім застосовують неправильно.

Окремий блок для родини та хронічних станів

Якщо хтось із близьких регулярно приймає ліки, вони мають бути в аптечці в окремому пакеті/контейнері та в достатній кількості. Практичний орієнтир: мінімум на 2 тижні, краще на місяць.

Корисно додати:

список діагнозів і препаратів (назви, дозування, режим прийому), алергії;

контакти сімейного/лікаря;

якщо є рецептурні препарати, стежте, щоб рецепт можна було оновити завчасно.

Воєнні реалії: турнікет і що з ним не так

В умовах воєнного стану доцільно додати в аптечку якісний турнікет для зупинки масивної кровотечі й заздалегідь навчитися ним користуватися.

Критично: лабораторний джгут, яким перетягують руку для забору венозної крові, для зупинки небезпечної кровотечі не підходить. Він не розрахований на таке навантаження, не забезпечує надійного контрольованого тиску.

Чого краще не зберігати про всяк випадок

Домашня аптечка не має бути складом ліків, які потребують призначення та контролю. Зазвичай не рекомендують тримати про запас і самостійно застосовувати:

антибіотики;

гормональні препарати;

сильні знеболювальні (поза парацетамолом/ібупрофеном).

Такими препаратами нашкодити, замаскувати симптоми, отримати побічні ефекти й втратити час. Якщо препарат потрібен за вашим діагнозом і призначений лікарем, це інша історія: він належить до "хронічного" блоку і зберігається разом із чіткою схемою прийому.

Як правильно зберігати препарати

Тримати аптечку в сухому місці, якомога далі від кухні, ванної та джерел тепла.

Організувати доступ так, щоб дорослі могли швидко дістати, а діти не мали доступу.

Якщо діють відключення світла, варто покласти ліхтарик поруч з аптечкою або невеликий налобний ліхтар усередині.

Перевірити інструкції до препаратів: деякі пігулки та рідини чутливі до температури та світла.

Нагадаємо

МВС закликає українців підготувати запас найнеобхіднішого на 3–5 діб через надзвичайну ситуацію в енергетиці. Окрім цього, громадянам радять першочергово зібрати валізу першої потреби. У ній мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, предмети особистої гігієни та необхідна кількість готівки.