Домашня аптечка взимку під час війни: що перевірити й що можна докупити за один вечір

$42.960.17
51.230.17
ukenru
15:19 • 3194 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 5590 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 5262 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 16708 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 19150 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 24908 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
28 січня, 09:51 • 29258 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 27856 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 25473 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 28267 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
100%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 53711 перегляди
США заявили Україні, що вона повинна підписати мирну угоду з росією для отримання гарантій безпеки - Reuters28 січня, 07:53 • 4234 перегляди
Сікорський закликав Маска обмежити Starlink для росіян: той вибухнув образами10:45 • 14067 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59 • 21106 перегляди
Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко: син акторки розкрив причину смерті зіркової матері12:30 • 6038 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59 • 21150 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 53770 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 83820 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 63630 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 81812 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Київська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 33954 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 32690 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 39554 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 42330 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 47776 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Фільм

Домашня аптечка взимку під час війни: що перевірити й що можна докупити за один вечір

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Взимку в умовах війни варто провести ревізію домашньої аптечки, додати необхідне з урахуванням хронічних станів і можливих відключень, не зберігати небезпечні ліки про запас та заздалегідь навчитися користуватися якісним турнікетом.

Домашня аптечка взимку під час війни: що перевірити й що можна докупити за один вечір

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) українцям порадили як зробити ревізію домашньої аптечки, враховуючи, що ми всі зараз живемо в умовах тривалих відключень світла, а низькі температури провокують спалахи застуди та інших респіраторних захворювань, передає УНН. 

Сімейний лікар Олександр Прокопчук, до якого у профільному міністерстві звернулися за порадами, акцентує: цінність аптечки не лише в тому, що вона є, а й у тому, що ви розумієте, чим і як користуватися. 

Чому варто перевірити аптечку саме зараз

По-перше, узимку загострюються хронічні стани, а застуди й травми (зокрема побутові) трапляються частіше. По-друге, в умовах обстрілів і відключень може бути складніше швидко купити потрібне або дістатися допомоги. По-третє, ліки мають звичку непомітно закінчуватися і так само непомітно прострочуватися.

Ревізія: що викинути й що докупити

1. Перевірте терміни придатності. Усе прострочене, сумнівно збережене (наприклад, лежало біля батареї), без маркування або з пошкодженою упаковкою краще прибрати.

2. Оцініть запаси розхідників: бинти, серветки, пластирі, антисептик, рукавички. Зазвичай закінчується саме це.

3. Розкладіть за категоріями: "рани", "температура/біль", "ШКТ", "алергія", "хронічне", "інструменти". У момент стресу шукати в купі коробок буде незручно всім.

База аптечки: мінімум, який закриває типові ситуації

Якщо виходити з базової логіки першої допомоги вдома, вам зазвичай потрібні:

  • засоби для обробки ран (антисептик, стерильні серветки/марля, пластирі різних розмірів, бинти, ножиці);
    • одноразові рукавички;
      • термометр;
        • жарознижувальний/знеболювальний засіб базового рівня (парацетамол або ібупрофен, з урахуванням протипоказань);
          • засоби, які вам реально бувають потрібні при поширених побутових проблемах (наприклад, при діареї/зневодненні часто корисні розчини для регідратації).

            Лікар загальної практики радить: не перетворюйте аптечку на домашню міні-аптеку на всі випадки життя. Зайве завжди заважає швидко знайти потрібне, а частину медикаментів "про запас" потім застосовують неправильно.

            Окремий блок для родини та хронічних станів

            Якщо хтось із близьких регулярно приймає ліки, вони мають бути в аптечці в окремому пакеті/контейнері та в достатній кількості. Практичний орієнтир: мінімум на 2 тижні, краще на місяць.

            Корисно додати:

            • список діагнозів і препаратів (назви, дозування, режим прийому), алергії;
              • контакти сімейного/лікаря;
                • якщо є рецептурні препарати, стежте, щоб рецепт можна було оновити завчасно.

                  Воєнні реалії: турнікет і що з ним не так

                  В умовах воєнного стану доцільно додати в аптечку якісний турнікет для зупинки масивної кровотечі й заздалегідь навчитися ним користуватися. 

                  Критично: лабораторний джгут, яким перетягують руку для забору венозної крові, для зупинки небезпечної кровотечі не підходить. Він не розрахований на таке навантаження, не забезпечує надійного контрольованого тиску. 

                  Чого краще не зберігати про всяк випадок

                  Домашня аптечка не має бути складом ліків, які потребують призначення та контролю. Зазвичай не рекомендують тримати про запас і самостійно застосовувати:

                  • антибіотики;
                    • гормональні препарати;
                      • сильні знеболювальні (поза парацетамолом/ібупрофеном).

                        Такими препаратами нашкодити, замаскувати симптоми, отримати побічні ефекти й втратити час. Якщо препарат потрібен за вашим діагнозом і призначений лікарем, це інша історія: він належить до "хронічного" блоку і зберігається разом із чіткою схемою прийому.

                        Як правильно зберігати препарати 

                        Тримати аптечку в сухому місці, якомога далі від кухні, ванної та джерел тепла.

                        Організувати доступ так, щоб дорослі могли швидко дістати, а діти не мали доступу.

                        Якщо діють відключення світла, варто покласти ліхтарик поруч з аптечкою або невеликий налобний ліхтар усередині. 

                        Перевірити інструкції до препаратів: деякі пігулки та рідини чутливі до температури та світла.

                        Нагадаємо

                        МВС закликає українців підготувати запас найнеобхіднішого на 3–5 діб через надзвичайну ситуацію в енергетиці. Окрім цього, громадянам радять першочергово зібрати валізу першої потреби. У ній мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, предмети особистої гігієни та необхідна кількість готівки.

                        Олександра Василенко

                        СуспільствоЗдоров'я
                        Міністерство охорони здоров'я України
                        Морози в Україні
                        Графіки відключень електроенергії
                        Енергетика
                        Воєнний стан
                        Війна в Україні
                        Відключення світла
                        Блекаут 
                        Аптека
                        Електроенергія
                        Міністерство внутрішніх справ України
                        Україна