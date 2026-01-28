Домашняя аптечка зимой во время войны: что проверить и что можно докупить за один вечер

$42.960.17
51.230.17
ukenru
15:19 • 3024 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 5288 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 5046 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 16378 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 18912 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 24750 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
28 января, 09:51 • 29115 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 27755 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 25428 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 28237 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
100%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти28 января, 06:22 • 27381 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 53382 просмотра
Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями10:45 • 13975 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 20871 просмотра
Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: сын актрисы раскрыл причину смерти звездной матери12:30 • 5870 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 20898 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 53424 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 83649 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 63477 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 81645 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Киевская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 33878 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 32617 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 39477 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 42253 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 47716 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Фильм

Домашняя аптечка зимой во время войны: что проверить и что можно докупить за один вечер

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Зимой в условиях войны стоит провести ревизию домашней аптечки, добавить необходимое с учетом хронических состояний и возможных отключений, не хранить опасные лекарства про запас и заранее научиться пользоваться качественным турникетом.

Домашняя аптечка зимой во время войны: что проверить и что можно докупить за один вечер

В Министерстве здравоохранения (Минздраве) украинцам посоветовали, как сделать ревизию домашней аптечки, учитывая, что мы все сейчас живем в условиях длительных отключений света, а низкие температуры провоцируют вспышки простуды и других респираторных заболеваний, передает УНН. 

Семейный врач Александр Прокопчук, к которому в профильном министерстве обратились за советами, акцентирует: ценность аптечки не только в том, что она есть, но и в том, что вы понимаете, чем и как пользоваться. 

Почему стоит проверить аптечку именно сейчас

Во-первых, зимой обостряются хронические состояния, а простуды и травмы (в том числе бытовые) случаются чаще. Во-вторых, в условиях обстрелов и отключений может быть сложнее быстро купить нужное или добраться до помощи. В-третьих, лекарства имеют привычку незаметно заканчиваться и так же незаметно просрочиваться.

Ревизия: что выбросить и что докупить

1. Проверьте сроки годности. Все просроченное, сомнительно сохраненное (например, лежало у батареи), без маркировки или с поврежденной упаковкой лучше убрать.

2. Оцените запасы расходников: бинты, салфетки, пластыри, антисептик, перчатки. Обычно заканчивается именно это.

3. Разложите по категориям: "раны", "температура/боль", "ЖКТ", "аллергия", "хроническое", "инструменты". В момент стресса искать в куче коробок будет неудобно всем.

База аптечки: минимум, который закрывает типичные ситуации

Если исходить из базовой логики первой помощи дома, вам обычно нужны:

  • средства для обработки ран (антисептик, стерильные салфетки/марля, пластыри разных размеров, бинты, ножницы);
    • одноразовые перчатки;
      • термометр;
        • жаропонижающее/обезболивающее средство базового уровня (парацетамол или ибупрофен, с учетом противопоказаний);
          • средства, которые вам реально бывают нужны при распространенных бытовых проблемах (например, при диарее/обезвоживании часто полезны растворы для регидратации).

            Врач общей практики советует: не превращайте аптечку в домашнюю мини-аптеку на все случаи жизни. Лишнее всегда мешает быстро найти нужное, а часть медикаментов "про запас" потом применяют неправильно.

            Отдельный блок для семьи и хронических состояний

            Если кто-то из близких регулярно принимает лекарства, они должны быть в аптечке в отдельном пакете/контейнере и в достаточном количестве. Практический ориентир: минимум на 2 недели, лучше на месяц.

            Полезно добавить:

            • список диагнозов и препаратов (названия, дозировка, режим приема), аллергии;
              • контакты семейного/врача;
                • если есть рецептурные препараты, следите, чтобы рецепт можно было обновить заблаговременно.

                  Военные реалии: турникет и что с ним не так

                  В условиях военного положения целесообразно добавить в аптечку качественный турникет для остановки массивного кровотечения и заранее научиться им пользоваться. 

                  Критично: лабораторный жгут, которым перетягивают руку для забора венозной крови, для остановки опасного кровотечения не подходит. Он не рассчитан на такую нагрузку, не обеспечивает надежного контролируемого давления. 

                  Чего лучше не хранить на всякий случай

                  Домашняя аптечка не должна быть складом лекарств, требующих назначения и контроля. Обычно не рекомендуют держать про запас и самостоятельно применять:

                  • антибиотики;
                    • гормональные препараты;
                      • сильные обезболивающие (помимо парацетамола/ибупрофена).

                        Такими препаратами можно навредить, замаскировать симптомы, получить побочные эффекты и потерять время. Если препарат нужен по вашему диагнозу и назначен врачом, это другая история: он относится к "хроническому" блоку и хранится вместе с четкой схемой приема.

                        Как правильно хранить препараты 

                        Держать аптечку в сухом месте, как можно дальше от кухни, ванной и источников тепла.

                        Организовать доступ так, чтобы взрослые могли быстро достать, а дети не имели доступа.

                        Если действуют отключения света, стоит положить фонарик рядом с аптечкой или небольшой налобный фонарь внутри. 

                        Проверить инструкции к препаратам: некоторые таблетки и жидкости чувствительны к температуре и свету.

                        Напомним

                        МВД призывает украинцев подготовить запас самого необходимого на 3–5 суток из-за чрезвычайной ситуации в энергетике. Кроме этого, гражданам советуют в первую очередь собрать чемодан первой необходимости. В нем должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства обогрева, предметы личной гигиены и необходимое количество наличных.

                        Александра Василенко

                        ОбществоЗдоровье
                        Министерство здравоохранения Украины
                        Морозы в Украине
                        Графики отключений электроэнергии
                        Энергетика
                        Военное положение
                        Война в Украине
                        Отключение света
                        Блэкаут
                        Аптека
                        Электроэнергия
                        Министерство внутренних дел Украины
                        Украина