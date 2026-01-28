Домашняя аптечка зимой во время войны: что проверить и что можно докупить за один вечер

В Министерстве здравоохранения (Минздраве) украинцам посоветовали, как сделать ревизию домашней аптечки, учитывая, что мы все сейчас живем в условиях длительных отключений света, а низкие температуры провоцируют вспышки простуды и других респираторных заболеваний, передает УНН.

Семейный врач Александр Прокопчук, к которому в профильном министерстве обратились за советами, акцентирует: ценность аптечки не только в том, что она есть, но и в том, что вы понимаете, чем и как пользоваться.

Почему стоит проверить аптечку именно сейчас

Во-первых, зимой обостряются хронические состояния, а простуды и травмы (в том числе бытовые) случаются чаще. Во-вторых, в условиях обстрелов и отключений может быть сложнее быстро купить нужное или добраться до помощи. В-третьих, лекарства имеют привычку незаметно заканчиваться и так же незаметно просрочиваться.

Ревизия: что выбросить и что докупить

1. Проверьте сроки годности. Все просроченное, сомнительно сохраненное (например, лежало у батареи), без маркировки или с поврежденной упаковкой лучше убрать.

2. Оцените запасы расходников: бинты, салфетки, пластыри, антисептик, перчатки. Обычно заканчивается именно это.

3. Разложите по категориям: "раны", "температура/боль", "ЖКТ", "аллергия", "хроническое", "инструменты". В момент стресса искать в куче коробок будет неудобно всем.

База аптечки: минимум, который закрывает типичные ситуации

Если исходить из базовой логики первой помощи дома, вам обычно нужны:

средства для обработки ран (антисептик, стерильные салфетки/марля, пластыри разных размеров, бинты, ножницы);

одноразовые перчатки;

термометр;

жаропонижающее/обезболивающее средство базового уровня (парацетамол или ибупрофен, с учетом противопоказаний);

средства, которые вам реально бывают нужны при распространенных бытовых проблемах (например, при диарее/обезвоживании часто полезны растворы для регидратации).

Врач общей практики советует: не превращайте аптечку в домашнюю мини-аптеку на все случаи жизни. Лишнее всегда мешает быстро найти нужное, а часть медикаментов "про запас" потом применяют неправильно.

Отдельный блок для семьи и хронических состояний

Если кто-то из близких регулярно принимает лекарства, они должны быть в аптечке в отдельном пакете/контейнере и в достаточном количестве. Практический ориентир: минимум на 2 недели, лучше на месяц.

Полезно добавить:

список диагнозов и препаратов (названия, дозировка, режим приема), аллергии;

контакты семейного/врача;

если есть рецептурные препараты, следите, чтобы рецепт можно было обновить заблаговременно.

Военные реалии: турникет и что с ним не так

В условиях военного положения целесообразно добавить в аптечку качественный турникет для остановки массивного кровотечения и заранее научиться им пользоваться.

Критично: лабораторный жгут, которым перетягивают руку для забора венозной крови, для остановки опасного кровотечения не подходит. Он не рассчитан на такую нагрузку, не обеспечивает надежного контролируемого давления.

Чего лучше не хранить на всякий случай

Домашняя аптечка не должна быть складом лекарств, требующих назначения и контроля. Обычно не рекомендуют держать про запас и самостоятельно применять:

антибиотики;

гормональные препараты;

сильные обезболивающие (помимо парацетамола/ибупрофена).

Такими препаратами можно навредить, замаскировать симптомы, получить побочные эффекты и потерять время. Если препарат нужен по вашему диагнозу и назначен врачом, это другая история: он относится к "хроническому" блоку и хранится вместе с четкой схемой приема.

Как правильно хранить препараты

Держать аптечку в сухом месте, как можно дальше от кухни, ванной и источников тепла.

Организовать доступ так, чтобы взрослые могли быстро достать, а дети не имели доступа.

Если действуют отключения света, стоит положить фонарик рядом с аптечкой или небольшой налобный фонарь внутри.

Проверить инструкции к препаратам: некоторые таблетки и жидкости чувствительны к температуре и свету.

Напомним

МВД призывает украинцев подготовить запас самого необходимого на 3–5 суток из-за чрезвычайной ситуации в энергетике. Кроме этого, гражданам советуют в первую очередь собрать чемодан первой необходимости. В нем должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства обогрева, предметы личной гигиены и необходимое количество наличных.