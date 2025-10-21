$41.730.10
Долар росте, євро падає: НБУ встановив курс валют на 21 жовтня

Київ • УНН

 • 808 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 41,75 гривні, підвищивши його другий день поспіль. Євро впав у ціні, а готівковий долар залишився без змін.

Долар росте, євро падає: НБУ встановив курс валют на 21 жовтня

Станом на вівторок, 21 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 41,75 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 41,73 гривні за один долар. На готівковому ринку долар не змінився - 41,95 гривні. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Національний банк України другий день поспіль підвищує офіційний курс долара. Проте єдина європейська валюта впала у ціні. Про це свідчать оновлені дані на сайті регулятора. 

Офіційний курс долара становить: 41,7565 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,6630 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4605 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

  • у банках долар торгується за курсом 41,50-41,95 грн, євро за 48,45-49,10 грн, злотий за 11,15 -11,80 грн;
    • на міжбанку курси становлять 41,68-41,71 грн/дол. та 48,55-48,57 грн/євро.

      Нагадаємо

      Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №14013 про кредитну історію, що посилить захист прав позичальників. Документ запроваджує механізм "стоп-кредит" та скорочує термін передачі даних до бюро.

