Долар росте, євро падає: НБУ встановив курс валют на 21 жовтня
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 41,75 гривні, підвищивши його другий день поспіль. Євро впав у ціні, а готівковий долар залишився без змін.
Станом на вівторок, 21 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 41,75 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 41,73 гривні за один долар. На готівковому ринку долар не змінився - 41,95 гривні. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Національний банк України другий день поспіль підвищує офіційний курс долара. Проте єдина європейська валюта впала у ціні. Про це свідчать оновлені дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара становить: 41,7565 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,6630 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4605 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:
- у банках долар торгується за курсом 41,50-41,95 грн, євро за 48,45-49,10 грн, злотий за 11,15 -11,80 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,68-41,71 грн/дол. та 48,55-48,57 грн/євро.
Нагадаємо
