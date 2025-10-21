Доллар растет, евро падает: НБУ установил курс валют на 21 октября
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,75 гривны, повысив его второй день подряд. Евро упал в цене, а наличный доллар остался без изменений.
По состоянию на вторник, 21 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,75 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 41,73 гривны за один доллар. На наличном рынке доллар не изменился - 41,95 гривны. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Национальный банк Украины второй день подряд повышает официальный курс доллара. Однако единая европейская валюта упала в цене. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара составляет: 41,7565 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,6630 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,4605 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,50-41,95 грн, евро по 48,45-49,10 грн, злотый по 11,15 -11,80 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,68-41,71 грн/долл. и 48,55-48,57 грн/евро.
