Дніпро та область зазнали ворожих ударів, є загиблий, серед поранених двоє дітей: показали наслідки

$42.060.13
49.000.23
ukenru
06:59 • 1732 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 16623 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 29598 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 27116 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 31847 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 55446 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 64730 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 68424 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 59553 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 61914 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
90%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Конструктивна, хоч і непроста": Зеленський розповів про розмову з американцями та поділився планами на тиждень7 грудня, 21:57 • 6822 перегляди
Ворог несе значні втрати на Покровському напрямку: зведення Генштабу7 грудня, 22:29 • 4458 перегляди
Врятувати Україну від путіна і Трампа може тільки Європа - The Guardian7 грудня, 23:00 • 16052 перегляди
Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"02:06 • 12609 перегляди
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні04:16 • 12379 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 57129 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 66633 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 78090 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 99482 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 85981 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Європа
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 44954 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 55519 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 56569 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 70572 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 67980 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Серіали

Дніпро та область зазнали ворожих ударів, є загиблий, серед поранених двоє дітей: показали наслідки

Київ • УНН

 • 580 перегляди

Російські війська атакували Дніпропетровську область FPV-дронами та БпЛА, внаслідок чого загинув 51-річний чоловік та постраждали п'ятеро людей, серед них діти. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство, приватні будинки, газогін та адмінбудівлю.

Дніпро та область зазнали ворожих ударів, є загиблий, серед поранених двоє дітей: показали наслідки

У Дніпропетровській області внаслідок нічних атак російських військ дронами є загиблий та 5 постраждалих, серед яких - двоє дітей, є пошкодження, повідомили у понеділок т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"Пізно ввечері росіяни скерували FPV-дрони на Зеленодольську та Грушівську громади Криворіжжя. В останній тяжкі травми отримав 51-річний чоловік. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося", - написав Гайваненко у соцмережах.

У районі, з його слів, понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний дім, газогін. Горів будинок на колесах.

"По Межиріцькій громаді Павлоградського району ворог вдарив БпЛА. Поранено чотири людини, серед яких 14-річний хлопчик. Стан потерпілої 41-річної жінки медики оцінюють як важкий", - вказав Гайваненко.

За його даними, зайнявся будинок місцевих, ще 2 потрощені. Пошкоджені господарська споруда та машина.

"З артилерії та FPV-дронами противник цілив по райцентру, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах Нікопольщини. Постраждала 13-річна дівчинка", - зазначив Гайваненко.

Побиті 2 п'ятиповерхівки, школа мистецтв, авто, додав він.

"Безпілотником агресор поцілив по Дніпру. Вогнем охопило адмінбудівлю. Зачепило 3 багатоквартирні будинки, авто", - поінформував Гайваненко.

З його слів, знищено над областю 8 ворожих БпЛА.

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА02.12.25, 09:07 • 36381 перегляд

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Кривий Ріг