Дніпро та область зазнали ворожих ударів, є загиблий, серед поранених двоє дітей: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська атакували Дніпропетровську область FPV-дронами та БпЛА, внаслідок чого загинув 51-річний чоловік та постраждали п'ятеро людей, серед них діти. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство, приватні будинки, газогін та адмінбудівлю.
У Дніпропетровській області внаслідок нічних атак російських військ дронами є загиблий та 5 постраждалих, серед яких - двоє дітей, є пошкодження, повідомили у понеділок т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
"Пізно ввечері росіяни скерували FPV-дрони на Зеленодольську та Грушівську громади Криворіжжя. В останній тяжкі травми отримав 51-річний чоловік. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося", - написав Гайваненко у соцмережах.
У районі, з його слів, понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний дім, газогін. Горів будинок на колесах.
"По Межиріцькій громаді Павлоградського району ворог вдарив БпЛА. Поранено чотири людини, серед яких 14-річний хлопчик. Стан потерпілої 41-річної жінки медики оцінюють як важкий", - вказав Гайваненко.
За його даними, зайнявся будинок місцевих, ще 2 потрощені. Пошкоджені господарська споруда та машина.
"З артилерії та FPV-дронами противник цілив по райцентру, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах Нікопольщини. Постраждала 13-річна дівчинка", - зазначив Гайваненко.
Побиті 2 п'ятиповерхівки, школа мистецтв, авто, додав він.
"Безпілотником агресор поцілив по Дніпру. Вогнем охопило адмінбудівлю. Зачепило 3 багатоквартирні будинки, авто", - поінформував Гайваненко.
З його слів, знищено над областю 8 ворожих БпЛА.
