Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 16530 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны
7 декабря, 16:33 • 29509 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 27040 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 31781 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине
6 декабря, 20:45 • 55403 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 64690 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
6 декабря, 07:49 • 68406 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 59538 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15 • 61894 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Днепр и область подверглись вражеским ударам, есть погибший, среди раненых двое детей: показали последствия

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Российские войска атаковали Днепропетровскую область FPV-дронами и БПЛА, в результате чего погиб 51-летний мужчина и пострадали пятеро человек, среди них дети. Повреждены сельскохозяйственное предприятие, частные дома, газопровод и админздание.

Днепр и область подверглись вражеским ударам, есть погибший, среди раненых двое детей: показали последствия

В Днепропетровской области в результате ночных атак российских войск дронами есть погибший и 5 пострадавших, среди которых - двое детей, есть повреждения, сообщили в понедельник врио главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Поздно вечером россияне направили FPV-дроны на Зеленодольскую и Грушевскую громады Криворожья. В последней тяжелые травмы получил 51-летний мужчина. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось", - написал Гайваненко в соцсетях.

В районе, по его словам, изувечены сельскохозяйственное предприятие, частный дом, газопровод. Горел дом на колесах.

"По Межирицкой громаде Павлоградского района враг ударил БпЛА. Ранены четыре человека, среди которых 14-летний мальчик. Состояние пострадавшей 41-летней женщины медики оценивают как тяжелое", - указал Гайваненко.

По его данным, загорелся дом местных, еще 2 разбиты. Повреждены хозяйственная постройка и машина.

"Из артиллерии и FPV-дронами противник целил по райцентру, Покровской, Червоногригоровской и Марганецкой громадах Никопольщины. Пострадала 13-летняя девочка", - отметил Гайваненко.

Побиты 2 пятиэтажки, школа искусств, авто, добавил он.

"Беспилотником агрессор попал по Днепру. Огнем охватило админздание. Задело 3 многоквартирных дома, авто", - проинформировал Гайваненко.

По его словам, уничтожено над областью 8 вражеских БпЛА.

Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА

Юлия Шрамко

