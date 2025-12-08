Днепр и область подверглись вражеским ударам, есть погибший, среди раненых двое детей: показали последствия

В Днепропетровской области в результате ночных атак российских войск дронами есть погибший и 5 пострадавших, среди которых - двое детей, есть повреждения, сообщили в понедельник врио главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Поздно вечером россияне направили FPV-дроны на Зеленодольскую и Грушевскую громады Криворожья. В последней тяжелые травмы получил 51-летний мужчина. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось", - написал Гайваненко в соцсетях.

В районе, по его словам, изувечены сельскохозяйственное предприятие, частный дом, газопровод. Горел дом на колесах.

"По Межирицкой громаде Павлоградского района враг ударил БпЛА. Ранены четыре человека, среди которых 14-летний мальчик. Состояние пострадавшей 41-летней женщины медики оценивают как тяжелое", - указал Гайваненко.

По его данным, загорелся дом местных, еще 2 разбиты. Повреждены хозяйственная постройка и машина.

"Из артиллерии и FPV-дронами противник целил по райцентру, Покровской, Червоногригоровской и Марганецкой громадах Никопольщины. Пострадала 13-летняя девочка", - отметил Гайваненко.

Побиты 2 пятиэтажки, школа искусств, авто, добавил он.

"Беспилотником агрессор попал по Днепру. Огнем охватило админздание. Задело 3 многоквартирных дома, авто", - проинформировал Гайваненко.

По его словам, уничтожено над областью 8 вражеских БпЛА.

Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА