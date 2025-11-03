День "Розфарбуй світ у помаранчевий" і День кліше: що ще святкують 3 листопада

Сьогодні, 3 дистопада, відзначається День "Розфарбуй світ у помаранчевий" і День кліше. Також святкується Всесвітній день косплея, пише УНН.

День "Розфарбуй світ у помаранчевий"

У перший понеділок листопада, світ занурюється в помаранчеві кольори. Будівлі підсвічуються теплими відтінками, вулицями крокують люди в яскравому одязі, а соціальні мережі наповнюються фото з помаранчевими стрічками. Це - День "Розфарбуй світ у помаранчевий", міжнародна подія, яка має надзвичайно важливу мету: підвищити обізнаність про важке та маловідоме захворювання - CRPS/RSD, або Комплексний регіональний больовий синдром.

День кліше

Це щорічне свято, яке присвячене зловживанню фразами та елементами художніх творів, з якими ми стикаємося у повсякденному житті. Хоча кліше часто критикують за їхню передбачуваність і відсутність оригінальності, вони також додають певного шарму і фамільярністі, які багатьом здаються милими.

Всесвітній день косплея

Цей день обрано не випадково, адже 3 листопада в Японії щорічно святкують день культури. Свято косплея доє змогу краще пізнати персонажів коміксів, комп’ютерних ігор, аніме та манги. Зараз їх найчастіше обирають як образи для перевтілення. Історія походження цього свята почалася ще у 1939 році у Нью-Йорку. У той час там відбувалась конференція наукової фантастики, на яку письменники-фантасти Форест Акерман й Міртл Дуглас прийшли у костюмах персонажів фантастичних творів. Наступного разу кількість перевдягнених людей збільшилась. Це стало доброю традицією. Але Друга світова війна змусила на деякий час забути про таке проведення свята, тому інтерес до костюмованих заходів відродився лише у 60-ті роки ХХ століття.

Всесвітній день медузи

Це незвичайне свято присвячене безхребетним, існуючим на землі на багато років довше, ніж люди. Вважають, що вже більше 500 мільйонів років медузи населяють Землю.Точної дати створення Дня медуз немає, а ось ініціаторами свята швидше за все є група морських біологів, які були захоплені цими дивними і в той же час красивими істотами.

День інженерних військ України

Цей день з’явився завдяки президенту Леонідові Кучмі, який 25 жовтня 1999 року підписав Указ, котрий встановлює щорічне святкування Дня інженерних військ. Освоєння новітніх засобів ведення бою та впровадження їх в армію належить саме інженерним військам. Вони є військами переднього краю, тому під час атаки діють першими, забезпечуючи при цьому просування танкістам та мотострільцям.

