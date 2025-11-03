День "Розфарбуй світ у помаранчевий" і День кліше: що ще святкують 3 листопада

$42.080.01
48.980.00
ukenru
00:16 • 9946 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 19:16 • 18972 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 26660 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45 • 30717 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 46175 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 49150 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 53690 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 76767 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 85915 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 112664 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
"Там у нас весь взвод лежить": ГУР оприлюднило моторошне перехоплення розмов російських військових2 листопада, 19:06 • 5296 перегляди
Масштаби лісових пожеж у рф у рази більші, ніж визнає кремль – українська розвідка2 листопада, 19:36 • 3918 перегляди
Ірак і Туреччина запустили новий етап співпраці у водній сфері: проєкти фінансуватимуться доходами від іракської нафти2 листопада, 19:46 • 3068 перегляди
Обама закликав демократів протистояти "беззаконню та безрозсудності" Трампа – Reuters2 листопада, 20:04 • 4544 перегляди
В Україні масштабна тривога: росіяни підняли в небо носії "Кинджалів" МіГ-31К2 листопада, 21:40 • 10847 перегляди
Публікації
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 46170 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 49146 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 112662 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 102456 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 110145 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Фрідріх Мерц
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Дніпропетровська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 14627 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 35715 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 85915 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 110148 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 60869 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
MIM-104 Patriot
Ланцет (баражуючий боєприпас)
МіГ-31

День "Розфарбуй світ у помаранчевий" і День кліше: що ще святкують 3 листопада

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Сьогодні, 3 листопада, відзначаються День "Розфарбуй світ у помаранчевий" для підвищення обізнаності про CRPS/RSD, День кліше та Всесвітній день косплея, що зародився у 1939 році. Також святкують День інженерних військ України та Всесвітній день медузи.

День "Розфарбуй світ у помаранчевий" і День кліше: що ще святкують 3 листопада

Сьогодні, 3 дистопада, відзначається День "Розфарбуй світ у помаранчевий" і День кліше. Також святкується Всесвітній день косплея, пише УНН.

День "Розфарбуй світ у помаранчевий"

У перший понеділок листопада, світ занурюється в помаранчеві кольори. Будівлі підсвічуються теплими відтінками, вулицями крокують люди в яскравому одязі, а соціальні мережі наповнюються фото з помаранчевими стрічками. Це - День "Розфарбуй світ у помаранчевий", міжнародна подія, яка має надзвичайно важливу мету: підвищити обізнаність про важке та маловідоме захворювання - CRPS/RSD, або Комплексний регіональний больовий синдром.

День кліше

Це щорічне свято, яке присвячене зловживанню фразами та елементами художніх творів, з якими ми стикаємося у повсякденному житті. Хоча кліше часто критикують за їхню передбачуваність і відсутність оригінальності, вони також додають певного шарму і фамільярністі, які багатьом здаються милими.

Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренера02.11.25, 09:00 • 49151 перегляд

Всесвітній день косплея

Цей день обрано не випадково, адже 3 листопада в Японії щорічно святкують день культури. Свято косплея доє змогу краще пізнати персонажів коміксів, комп’ютерних ігор, аніме та манги. Зараз їх найчастіше обирають як образи для перевтілення. Історія походження цього свята почалася ще у 1939 році у Нью-Йорку. У той час там відбувалась конференція наукової фантастики, на яку письменники-фантасти Форест Акерман й Міртл Дуглас прийшли у костюмах персонажів фантастичних творів. Наступного разу кількість перевдягнених людей збільшилась. Це стало доброю традицією. Але Друга світова війна змусила на деякий час забути про таке проведення свята, тому інтерес до костюмованих заходів відродився лише у 60-ті роки ХХ століття.

Всесвітній день медузи

Це незвичайне свято присвячене безхребетним, існуючим на землі на багато років довше, ніж люди. Вважають, що вже більше 500 мільйонів років медузи населяють Землю.Точної дати створення Дня медуз немає, а ось ініціаторами свята швидше за все є група морських біологів, які були захоплені цими дивними і в той же час красивими істотами.

День інженерних військ України

Цей день з’явився завдяки президенту Леонідові Кучмі, який 25 жовтня 1999 року підписав Указ, котрий встановлює щорічне святкування Дня інженерних військ. Освоєння новітніх засобів ведення бою та впровадження їх в армію належить саме інженерним військам. Вони є військами переднього краю, тому під час атаки діють першими, забезпечуючи при цьому просування танкістам та мотострільцям.

Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби29.10.25, 08:00 • 101144 перегляди

Павло Зінченко

СуспільствоКультура
Морози в Україні
Тварини
Соціальна мережа
Леонід Кучма
Нью-Йорк
Японія
Україна