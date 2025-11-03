День "Раскрась мир в оранжевый" и День клише: что еще празднуют 3 ноября

$42.080.01
48.980.00
ukenru
00:16 • 9234 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 19:16 • 18332 просмотра
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42 • 26308 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
2 ноября, 13:45 • 30405 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 45688 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 48888 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 53630 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 76749 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 85840 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 112499 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
В Мексике посреди толпы застрелили мэра, открыто выступавшего против наркокартелей Video2 ноября, 18:39 • 6142 просмотра
"Там у нас весь взвод лежит": ГУР обнародовало жуткий перехват разговоров российских военных2 ноября, 19:06 • 4784 просмотра
Масштабы лесных пожаров в РФ в разы больше, чем признает Кремль – украинская разведка2 ноября, 19:36 • 3426 просмотра
Обама призвал демократов противостоять «беззаконию и безрассудству» Трампа – Reuters2 ноября, 20:04 • 4096 просмотра
В Украине масштабная тревога: россияне подняли в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К2 ноября, 21:40 • 10586 просмотра
публикации
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 45691 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 48890 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 112500 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 102284 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 109939 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Фридрих Мерц
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сумская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 14558 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 35649 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 85840 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 109936 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 60808 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Ланцет (барражирующий боеприпас)

День "Раскрась мир в оранжевый" и День клише: что еще празднуют 3 ноября

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Сегодня, 3 ноября, отмечаются День "Раскрась мир в оранжевый" для повышения осведомленности о CRPS/RSD, День клише и Всемирный день косплея, зародившийся в 1939 году. Также празднуют День инженерных войск Украины и Всемирный день медузы.

День "Раскрась мир в оранжевый" и День клише: что еще празднуют 3 ноября

Сегодня, 3 ноября, отмечается День «Раскрась мир в оранжевый» и День клише. Также празднуется Всемирный день косплея, пишет УНН.

День «Раскрась мир в оранжевый»

В первый понедельник ноября мир погружается в оранжевые цвета. Здания подсвечиваются теплыми оттенками, по улицам шагают люди в яркой одежде, а социальные сети наполняются фото с оранжевыми лентами. Это – День «Раскрась мир в оранжевый», международное событие, имеющее чрезвычайно важную цель: повысить осведомленность о тяжелом и малоизвестном заболевании – CRPS/RSD, или Комплексном региональном болевом синдроме.

День клише

Это ежегодный праздник, посвященный злоупотреблению фразами и элементами художественных произведений, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Хотя клише часто критикуют за их предсказуемость и отсутствие оригинальности, они также добавляют определенного шарма и фамильярности, которые многим кажутся милыми.

Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренера02.11.25, 09:00 • 48890 просмотров

Всемирный день косплея

Этот день выбран не случайно, ведь 3 ноября в Японии ежегодно празднуют день культуры. Праздник косплея позволяет лучше узнать персонажей комиксов, компьютерных игр, аниме и манги. Сейчас их чаще всего выбирают в качестве образов для перевоплощения. История происхождения этого праздника началась еще в 1939 году в Нью-Йорке. В то время там проходила конференция научной фантастики, на которую писатели-фантасты Форест Акерман и Миртл Дуглас пришли в костюмах персонажей фантастических произведений. В следующий раз количество переодетых людей увеличилось. Это стало доброй традицией. Но Вторая мировая война заставила на некоторое время забыть о таком проведении праздника, поэтому интерес к костюмированным мероприятиям возродился только в 60-е годы ХХ века.

Всемирный день медузы

Этот необычный праздник посвящен беспозвоночным, существующим на земле на много лет дольше, чем люди. Считается, что уже более 500 миллионов лет медузы населяют Землю. Точной даты создания Дня медуз нет, а вот инициаторами праздника, скорее всего, является группа морских биологов, которые были увлечены этими странными и в то же время красивыми существами.

День инженерных войск Украины

Этот день появился благодаря президенту Леониду Кучме, который 25 октября 1999 года подписал Указ, устанавливающий ежегодное празднование Дня инженерных войск. Освоение новейших средств ведения боя и внедрение их в армию принадлежит именно инженерным войскам. Они являются войсками переднего края, поэтому во время атаки действуют первыми, обеспечивая при этом продвижение танкистам и мотострелкам.

Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни29.10.25, 08:00 • 101143 просмотра

Павел Зинченко

ОбществоКультура
Морозы в Украине
Животные
Социальная сеть
Леонид Кучма
Нью-Йорк
Япония
Украина