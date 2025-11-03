День "Раскрась мир в оранжевый" и День клише: что еще празднуют 3 ноября

Сегодня, 3 ноября, отмечается День «Раскрась мир в оранжевый» и День клише. Также празднуется Всемирный день косплея, пишет УНН.

День «Раскрась мир в оранжевый»

В первый понедельник ноября мир погружается в оранжевые цвета. Здания подсвечиваются теплыми оттенками, по улицам шагают люди в яркой одежде, а социальные сети наполняются фото с оранжевыми лентами. Это – День «Раскрась мир в оранжевый», международное событие, имеющее чрезвычайно важную цель: повысить осведомленность о тяжелом и малоизвестном заболевании – CRPS/RSD, или Комплексном региональном болевом синдроме.

День клише

Это ежегодный праздник, посвященный злоупотреблению фразами и элементами художественных произведений, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Хотя клише часто критикуют за их предсказуемость и отсутствие оригинальности, они также добавляют определенного шарма и фамильярности, которые многим кажутся милыми.

Всемирный день косплея

Этот день выбран не случайно, ведь 3 ноября в Японии ежегодно празднуют день культуры. Праздник косплея позволяет лучше узнать персонажей комиксов, компьютерных игр, аниме и манги. Сейчас их чаще всего выбирают в качестве образов для перевоплощения. История происхождения этого праздника началась еще в 1939 году в Нью-Йорке. В то время там проходила конференция научной фантастики, на которую писатели-фантасты Форест Акерман и Миртл Дуглас пришли в костюмах персонажей фантастических произведений. В следующий раз количество переодетых людей увеличилось. Это стало доброй традицией. Но Вторая мировая война заставила на некоторое время забыть о таком проведении праздника, поэтому интерес к костюмированным мероприятиям возродился только в 60-е годы ХХ века.

Всемирный день медузы

Этот необычный праздник посвящен беспозвоночным, существующим на земле на много лет дольше, чем люди. Считается, что уже более 500 миллионов лет медузы населяют Землю. Точной даты создания Дня медуз нет, а вот инициаторами праздника, скорее всего, является группа морских биологов, которые были увлечены этими странными и в то же время красивыми существами.

День инженерных войск Украины

Этот день появился благодаря президенту Леониду Кучме, который 25 октября 1999 года подписал Указ, устанавливающий ежегодное празднование Дня инженерных войск. Освоение новейших средств ведения боя и внедрение их в армию принадлежит именно инженерным войскам. Они являются войсками переднего края, поэтому во время атаки действуют первыми, обеспечивая при этом продвижение танкистам и мотострелкам.

