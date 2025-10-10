$41.400.09
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
День працівників стандартизації та метрології України, Всесвітній день бездомних, Всесвітній день яйця: що відзначають 10 жовтня

Київ • УНН

 • 952 перегляди

10 жовтня в Україні відзначають День працівників стандартизації та метрології, а у світі — Всесвітній день каші та Всесвітній день яйця. Також сьогодні відзначають Всесвітній день бездомних та Всесвітній день психічного здоров'я.

День працівників стандартизації та метрології України, Всесвітній день бездомних, Всесвітній день яйця: що відзначають 10 жовтня

Сьогодні, 10 жовтня, в Україні відзначають День працівників стандартизації та метрології, а у світі - Всесвітній день каші та Всесвітній день яйця, пише УНН

Деталі 

День працівників стандартизації та метрології України

Починаючи з 2002 року 10 жовтня в Україні відзначається День працівників стандартизації та метрології.

Метрологи — це фахівці з точності. Саме від них залежить, наскільки точно працюють банкомати, поліцейські радари, медична техніка, побутові лічильники тощо. Метрологи перевіряють роботу всіх цих приладів і звіряють їх з вимогами прийнятих стандартів.

Для святкування жовтень було обрано не випадково. Цього місяця у 1901 році з ініціативи хіміка Менделєєва у місті Харкові було відкрито палату, де проводили вивірку та таврування торговельних ваг та мір.

Також у жовтні 1946 року у Лондоні відбулася перша національна конференція зі стандартизації, на якій було прийняте рішення про створення Міжнародної організації.

Всесвітній день бездомних

Щороку 10 жовтня присвячене одній з глобальних проблем людства, яка стосується як "бідних" так і розвинених країн, це проблема бездомності.

Люди по всьому світу втрачають дім через безробіття, низькі доходи, хворобу та природні катаклізми. Всупереч поширеному стереотипу, алкоголізм, наркоманія та асоціальна поведінка не є причиною більшості випадків бездомності. Це, скоріше, її наслідки.

Всесвітній день каші

Щороку 10 жовтня відзначають Всесвітній день каші. Традиція його святкування зародилась у Великобританії, де вівсянка вважається традиційною стравою для сніданку. Вперше святкові заходи були проведені у 2009 році. Зібрані кошти були перераховані центру, який допомагає дітям з різних країн світу, які потерпають від голоду.

Традиції святкування передбачають проведення майстер-класів та конкурсів із приготування каші. Більшість заходів носить благодійний характер, зібрані кошти передаються спеціальним фондам, покликаним боротися з голодом у світі.

Всесвітній день психічного здоров’я

Цей день запропонований Всесвітньою організацією охорони здоров’я відзначати задля підвищення рівня обізнаності про проблеми психічного здоров’я та мобілізації зусиль на підтримку кращого психічного здоров’я.

Цей день був вперше відзначений 10 жовтня 1992 року за ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров’я, глобальної організації з психічного здоров’я. Всесвітня організація охорони здоров’я визначає психічне здоров’я як стан благополуччя, в якому людина реалізує свої здібності, може протистояти звичайним життєвим стресам, продуктивно працювати і робити внесок в свою спільноту. У цьому сенсі психічне здоров’я є основою благополуччя людини і ефективного функціонування спільноти.

Психічні і неврологічні розлади, а також розлади, пов’язані з вживанням наркотиків і інших речовин, поширені у всіх регіонах світу. Вони вражають кожне співтовариство і кожну вікову групу в країнах з різними рівнями доходу. На ці розлади припадає 14% глобального тягаря хвороб, але більшість людей, які страждають від них (75% з яких проживають в країнах з низьким рівнем доходу), не мають доступу до необхідного їм лікування.

Всесвітній день яйця

В 1996 році під час віденської конференції Міжнародна яєчна комісія проголосила, що відтепер у другу п’ятницю жовтня буде проводитися Всесвітній день яйця. Комісія заявила, що є як мінімум 12 аргументів на користь цього свята. І більшість (включаючи виробників яєць) погодилися з цією пропозицією.

Всесвітній день яйця – це подія, що присвячена вшануванню неймовірного, багатого на поживні речовини продукту, яким є яйце. Недарма яйця називають "суперфудом". Цей день покликаний відсвяткувати силу яйця та його потенціал для того, щоб нагодувати світ високоякісними харчовими продуктами. Цей день також є платформою для підвищення обізнаності про користь яєць та їхню важливість у харчуванні людини. 

Павло Башинський

СуспільствоЗдоров'я
благодійність
Всесвітня організація охорони здоров'я
Відень
Україна
Лондон