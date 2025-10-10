$41.400.09
публикации
Эксклюзивы
День работников стандартизации и метрологии Украины, Всемирный день бездомных, Всемирный день яйца: что отмечают 10 октября

Киев • УНН

 • 718 просмотра

10 октября в Украине отмечают День работников стандартизации и метрологии, а в мире — Всемирный день каши и Всемирный день яйца. Также сегодня отмечают Всемирный день бездомных и Всемирный день психического здоровья.

День работников стандартизации и метрологии Украины, Всемирный день бездомных, Всемирный день яйца: что отмечают 10 октября

Сегодня, 10 октября, в Украине отмечают День работников стандартизации и метрологии, а в мире - Всемирный день каши и Всемирный день яйца, пишет УНН

Детали 

День работников стандартизации и метрологии Украины

Начиная с 2002 года 10 октября в Украине отмечается День работников стандартизации и метрологии.

Метрологи — это специалисты по точности. Именно от них зависит, насколько точно работают банкоматы, полицейские радары, медицинская техника, бытовые счетчики и т.д. Метрологи проверяют работу всех этих приборов и сверяют их с требованиями принятых стандартов.

Для празднования октябрь был выбран не случайно. В этом месяце в 1901 году по инициативе химика Менделеева в городе Харькове была открыта палата, где проводили выверку и клеймение торговых весов и мер.

Также в октябре 1946 года в Лондоне состоялась первая национальная конференция по стандартизации, на которой было принято решение о создании Международной организации.

Всемирный день бездомных

Ежегодно 10 октября посвящено одной из глобальных проблем человечества, которая касается как "бедных", так и развитых стран, это проблема бездомности.

Люди по всему миру теряют дом из-за безработицы, низких доходов, болезни и природных катаклизмов. Вопреки распространенному стереотипу, алкоголизм, наркомания и асоциальное поведение не являются причиной большинства случаев бездомности. Это, скорее, ее последствия.

Трамп заявил о намерении выселить всех бездомных из Вашингтона и отправить их "далеко от столицы"11.08.25, 01:31 • 3535 просмотров

Всемирный день каши

Ежегодно 10 октября отмечают Всемирный день каши. Традиция его празднования зародилась в Великобритании, где овсянка считается традиционным блюдом для завтрака. Впервые праздничные мероприятия были проведены в 2009 году. Собранные средства были перечислены центру, который помогает детям из разных стран мира, страдающим от голода.

Традиции празднования предусматривают проведение мастер-классов и конкурсов по приготовлению каши. Большинство мероприятий носит благотворительный характер, собранные средства передаются специальным фондам, призванным бороться с голодом в мире.

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки19.05.25, 12:11 • 175047 просмотров

Всемирный день психического здоровья

Этот день предложен Всемирной организацией здравоохранения отмечать для повышения уровня осведомленности о проблемах психического здоровья и мобилизации усилий в поддержку лучшего психического здоровья.

Этот день был впервые отмечен 10 октября 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья, глобальной организации по психическому здоровью. Всемирная организация здравоохранения определяет психическое здоровье как состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. В этом смысле психическое здоровье является основой благополучия человека и эффективного функционирования сообщества.

Психические и неврологические расстройства, а также расстройства, связанные с употреблением наркотиков и других веществ, распространены во всех регионах мира. Они поражают каждое сообщество и каждую возрастную группу в странах с различными уровнями дохода. На эти расстройства приходится 14% глобального бремени болезней, но большинство людей, страдающих от них (75% из которых проживают в странах с низким уровнем дохода), не имеют доступа к необходимому им лечению.

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса07.04.25, 10:51 • 172096 просмотров

Всемирный день яйца

В 1996 году во время венской конференции Международная яичная комиссия провозгласила, что отныне во вторую пятницу октября будет проводиться Всемирный день яйца. Комиссия заявила, что есть как минимум 12 аргументов в пользу этого праздника. И большинство (включая производителей яиц) согласились с этим предложением.

Всемирный день яйца – это событие, посвященное чествованию невероятного, богатого питательными веществами продукта, которым является яйцо. Недаром яйца называют "суперфудом". Этот день призван отпраздновать силу яйца и его потенциал для того, чтобы накормить мир высококачественными пищевыми продуктами. Этот день также является платформой для повышения осведомленности о пользе яиц и их важности в питании человека. 

Украина доминирует на рынке куриных яиц Великобритании, вызывая возмущение местных фермеров - The Guardian06.10.25, 00:21 • 18265 просмотров

Павел Башинский

ОбществоЗдоровье
благотворительность
Всемирная организация здравоохранения
Вена
Украина
Лондон