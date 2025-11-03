День інженерів ЗСУ: Зеленський відзначив військових державними нагородами, відео

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів інженерних підрозділів Збройних Сил України із професійним святом і відзначив державними нагородами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Зеленського.

Церемонія нагородження відбулась біля будинку Офісу Президента на вулиці Банковій у Києві.

Дякую за службу нашій державі та буквально за бойову роботу в інтересах кожного нашого воїна. Саме від вашої сили часто залежить те, чи може Україна бути результативною у своїх активних діях, у своєму захисті