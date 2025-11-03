$42.080.01
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
День інженерів ЗСУ: Зеленський відзначив військових державними нагородами, відео

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Президент привітав воїнів інженерних підрозділів ЗСУ з професійним святом та вручив державні нагороди. Молодший сержант Сергій Болкун отримав відзнаку "Хрест бойових заслуг" за розмінування та участь у курській операції.

День інженерів ЗСУ: Зеленський відзначив військових державними нагородами, відео

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів інженерних підрозділів Збройних Сил України із професійним святом і відзначив державними нагородами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Зеленського.

Деталі

Церемонія нагородження відбулась біля будинку Офісу Президента на вулиці Банковій у Києві.

Дякую за службу нашій державі та буквально за бойову роботу в інтересах кожного нашого воїна. Саме від вашої сили часто залежить те, чи може Україна бути результативною у своїх активних діях, у своєму захисті

- сказав Зеленський.

Як повідомляє пресслужба ОП, глава держави вручив відзнаку "Хрест бойових заслуг" молодшому сержанту Сергію Болкуну, який виконував бойові завдання на Сумщині та брав участь у курській операції.

Боєць неодноразово потрапляв під ворожі обстріли - на чолі групи розмінування виявив і знешкодив понад 70 протитанкових і протипіхотних вибухових пристроїв. Навесні 2025 року внаслідок підриву на протипіхотній міні зазнав важкого поранення, але після лікування повернувся на фронт.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який визнає особливі заслуги перед Україною воїнів, нагороджених "Хрестом бойових заслуг". Нагороджені отримають право на безплатне поховання та щомісячну виплату у розмірі півтори мінімальної зарплати.

Євген Устименко

