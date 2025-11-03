День інженерів ЗСУ: Зеленський відзначив військових державними нагородами, відео
Київ • УНН
Президент привітав воїнів інженерних підрозділів ЗСУ з професійним святом та вручив державні нагороди. Молодший сержант Сергій Болкун отримав відзнаку "Хрест бойових заслуг" за розмінування та участь у курській операції.
Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів інженерних підрозділів Збройних Сил України із професійним святом і відзначив державними нагородами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Зеленського.
Деталі
Церемонія нагородження відбулась біля будинку Офісу Президента на вулиці Банковій у Києві.
Дякую за службу нашій державі та буквально за бойову роботу в інтересах кожного нашого воїна. Саме від вашої сили часто залежить те, чи може Україна бути результативною у своїх активних діях, у своєму захисті
Як повідомляє пресслужба ОП, глава держави вручив відзнаку "Хрест бойових заслуг" молодшому сержанту Сергію Болкуну, який виконував бойові завдання на Сумщині та брав участь у курській операції.
Боєць неодноразово потрапляв під ворожі обстріли - на чолі групи розмінування виявив і знешкодив понад 70 протитанкових і протипіхотних вибухових пристроїв. Навесні 2025 року внаслідок підриву на протипіхотній міні зазнав важкого поранення, але після лікування повернувся на фронт.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який визнає особливі заслуги перед Україною воїнів, нагороджених "Хрестом бойових заслуг". Нагороджені отримають право на безплатне поховання та щомісячну виплату у розмірі півтори мінімальної зарплати.