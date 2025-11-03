День инженеров ВСУ: Зеленский отметил военных государственными наградами, видео
Киев • УНН
Президент поздравил воинов инженерных подразделений ВСУ с профессиональным праздником и вручил государственные награды. Младший сержант Сергей Болкун получил награду "Крест боевых заслуг" за разминирование и участие в курской операции.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником и отметил государственными наградами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.
Детали
Церемония награждения состоялась у здания Офиса Президента на улице Банковой в Киеве.
Спасибо за службу нашему государству и буквально за боевую работу в интересах каждого нашего воина. Именно от вашей силы часто зависит то, может ли Украина быть результативной в своих активных действиях, в своей защите
Как сообщает пресс-служба ОП, глава государства вручил знак отличия "Крест боевых заслуг" младшему сержанту Сергею Болкуну, который выполнял боевые задачи на Сумщине и участвовал в курской операции.
Боец неоднократно попадал под вражеские обстрелы - во главе группы разминирования обнаружил и обезвредил более 70 противотанковых и противопехотных взрывных устройств. Весной 2025 года в результате подрыва на противопехотной мине получил тяжелое ранение, но после лечения вернулся на фронт.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который признает особые заслуги перед Украиной воинов, награжденных "Крестом боевых заслуг". Награжденные получат право на бесплатное захоронение и ежемесячную выплату в размере полутора минимальных зарплат.