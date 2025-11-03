День инженеров ВСУ: Зеленский отметил военных государственными наградами, видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником и отметил государственными наградами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

Церемония награждения состоялась у здания Офиса Президента на улице Банковой в Киеве.

Спасибо за службу нашему государству и буквально за боевую работу в интересах каждого нашего воина. Именно от вашей силы часто зависит то, может ли Украина быть результативной в своих активных действиях, в своей защите