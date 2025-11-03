$42.080.01
Эксклюзив
14:53 • 2614 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 7118 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 13835 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 11883 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 13143 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 27281 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 32600 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
3 ноября, 08:34 • 29498 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
3 ноября, 08:09 • 25176 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 26850 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
День инженеров ВСУ: Зеленский отметил военных государственными наградами, видео

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Президент поздравил воинов инженерных подразделений ВСУ с профессиональным праздником и вручил государственные награды. Младший сержант Сергей Болкун получил награду "Крест боевых заслуг" за разминирование и участие в курской операции.

День инженеров ВСУ: Зеленский отметил военных государственными наградами, видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником и отметил государственными наградами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

Детали

Церемония награждения состоялась у здания Офиса Президента на улице Банковой в Киеве.

Спасибо за службу нашему государству и буквально за боевую работу в интересах каждого нашего воина. Именно от вашей силы часто зависит то, может ли Украина быть результативной в своих активных действиях, в своей защите

- сказал Зеленский.

Как сообщает пресс-служба ОП, глава государства вручил знак отличия "Крест боевых заслуг" младшему сержанту Сергею Болкуну, который выполнял боевые задачи на Сумщине и участвовал в курской операции.

Боец неоднократно попадал под вражеские обстрелы - во главе группы разминирования обнаружил и обезвредил более 70 противотанковых и противопехотных взрывных устройств. Весной 2025 года в результате подрыва на противопехотной мине получил тяжелое ранение, но после лечения вернулся на фронт.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который признает особые заслуги перед Украиной воинов, награжденных "Крестом боевых заслуг". Награжденные получат право на бесплатное захоронение и ежемесячную выплату в размере полутора минимальных зарплат.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Социальная сеть
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Киев