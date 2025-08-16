День безпритульних тварин та Міжнародний день геокешинга: що ще відзначають 16 серпня

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 28288 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 47249 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 29421 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 27288 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 28426 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 96130 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 155348 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 82669 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 146259 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56233 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
80%
753мм
Популярнi новини
Відрубав матері голову, а потім майже добу переховувався у лісах: на Хмельниччині затримали чоловікаVideo15 серпня, 18:02 • 6920 перегляди
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці15 серпня, 18:39 • 23621 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 19548 перегляди
"Холодний Яр" звільнив Грузьке та Веселе: роботи з кулеметами й артилерія знищили окупантівVideo15 серпня, 21:20 • 8290 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"01:33 • 37567 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 155337 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 139323 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 146251 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 164621 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 250402 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Джо Байден
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Аляска
Україна
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 19646 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 104885 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 186899 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 133335 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 148450 перегляди
Актуальне
Fox News
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Financial Times

День безпритульних тварин та Міжнародний день геокешинга: що ще відзначають 16 серпня

Київ • УНН

 • 56 перегляди

16 серпня світ відзначає низку свят, включаючи День безпритульних тварин, Міжнародний день геокешингу, Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси. Також цього дня святкують Третій Спас, або Горіховий Спас.

День безпритульних тварин та Міжнародний день геокешинга: що ще відзначають 16 серпня

Сьогодні, 16 серпня, відзначають День безпритульних тварин та Міжнародний день геокешинга - туристичної гри з використанням GPS, у якій учасники шукають схованки, створені іншими гравцями, пише УНН.

День безпритульних тварин 

Щороку третя субота серпня присвячена Всесвітньому дню безпритульних тварин. Це свято спрямоване на те, щоб привернути увагу суспільства до проблем, з якими стикаються домашні улюбленці, залишені без домівки. Ця проблема має глобальний масштаб і поширена в багатьох країнах світу. В Україні вона також залишається актуальною, особливо у зв’язку з війною. У цей день активісти та організації, що опікуються захистом прав тварин, закликають громадськість до підтримки чотирилапих.

Сайгаки, кити та жуки-матері: оголошено переможців конкурсу фото дикої природи 2025 року15.08.25, 10:54 • 4392 перегляди

Всесвітній день повітряних зміїв

16 серпня відзначають Всесвітній день повітряних зміїв — стародавніх літальних апаратів, які використовувалися для розваг, спорту та практичних цілей. Вважається, що перші змії з’явилися близько 3 тисяч років тому в Китаї, де їх робили зі шовку та бамбуку, прикрашали міфологічними зображеннями і оснащували свистками. Історично їх застосовували для військової розвідки, підйому прапорів, прогнозування погоди та феєрверків.

Повітряні змії поширилися по всій Азії, де слугували й релігійними атрибутами. У Кореї їх запускали заради здоров’я дітей, в Таїланді - задобрювали богів, прохаючи не затоплювати поля. Сьогодні літунів здебільшого використовують для розваг і спортивних змагань.

День чоловічої краси 

Щороку 16 серпня відзначають День чоловічої краси - свято догляду за собою для чоловіків. Його започаткували у 2007 році в США компанія American Crew, яка спеціалізується на чоловічій косметиці.

Мета свята - боротися зі стереотипами, що чоловіки не повинні піклуватися про зовнішність або проявляти емоції. Сьогодні День чоловічої краси нагадує, що догляд за собою є нормою, і кожен чоловік може святкувати це на свій розсуд.

Міжнародний день геокешинга

Щороку в третю суботу серпня відзначають Міжнародний день геокешингу - туристичної гри з використанням GPS, у якій учасники шукають схованки, створені іншими гравцями. Грати можна як самостійно, так і в компанії, а також у сімейному колі. Один гравець розміщує схов, фіксує його GPS-координати та публікує їх в інтернеті, а інші - за цими координатами вирушають на пошуки з GPS-пристроєм.

Правила гри часто радять розміщувати схованки у місцях природної, історичної чи культурної цінності, що робить пошук не лише розважальним, а й пізнавальним. Гравці можуть знайомитися з пам’ятками, відкривати нові факти та отримувати цікаву інформацію. Додаткову складність створює неточність GPS, який вказує лише приблизну зону розташування схову - від одного до кількох метрів.

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога09.06.25, 15:50 • 395262 перегляди

Свято Третього Спаса (Горіховий Спас, перенесення Нерукотворного образу Христового)

Третій Спас, або Свято перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа, відзначають 16 серпня. Його також називають Горіховим або Хлібним Спасом, адже до цього часу завершуються жнива, і починається сезон збору горіхів. У цей період господині готують хліб із нового врожаю борошна. До святкового столу зазвичай подають горіхи, свіжий хліб, мед, яблука та груші. Оскільки свято припадає на завершення Успенського посту, дозволяється готувати різноманітні страви з м’яса та інших продуктів.

На відміну від інших святкових днів, у цей день робота не тільки дозволяється, а й вважається необхідною.

Папа Лев XIV закликав припинити війну в Україні та зупинити гуманітарну кризу в Газі15.08.25, 14:08 • 3736 переглядiв

Альона Уткіна

Суспільство
Таїланд
Південна Корея
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна