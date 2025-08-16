День безпритульних тварин та Міжнародний день геокешинга: що ще відзначають 16 серпня

Сьогодні, 16 серпня, відзначають День безпритульних тварин та Міжнародний день геокешинга - туристичної гри з використанням GPS, у якій учасники шукають схованки, створені іншими гравцями, пише УНН.

День безпритульних тварин

Щороку третя субота серпня присвячена Всесвітньому дню безпритульних тварин. Це свято спрямоване на те, щоб привернути увагу суспільства до проблем, з якими стикаються домашні улюбленці, залишені без домівки. Ця проблема має глобальний масштаб і поширена в багатьох країнах світу. В Україні вона також залишається актуальною, особливо у зв’язку з війною. У цей день активісти та організації, що опікуються захистом прав тварин, закликають громадськість до підтримки чотирилапих.

Всесвітній день повітряних зміїв

16 серпня відзначають Всесвітній день повітряних зміїв — стародавніх літальних апаратів, які використовувалися для розваг, спорту та практичних цілей. Вважається, що перші змії з’явилися близько 3 тисяч років тому в Китаї, де їх робили зі шовку та бамбуку, прикрашали міфологічними зображеннями і оснащували свистками. Історично їх застосовували для військової розвідки, підйому прапорів, прогнозування погоди та феєрверків.

Повітряні змії поширилися по всій Азії, де слугували й релігійними атрибутами. У Кореї їх запускали заради здоров’я дітей, в Таїланді - задобрювали богів, прохаючи не затоплювати поля. Сьогодні літунів здебільшого використовують для розваг і спортивних змагань.

День чоловічої краси

Щороку 16 серпня відзначають День чоловічої краси - свято догляду за собою для чоловіків. Його започаткували у 2007 році в США компанія American Crew, яка спеціалізується на чоловічій косметиці.

Мета свята - боротися зі стереотипами, що чоловіки не повинні піклуватися про зовнішність або проявляти емоції. Сьогодні День чоловічої краси нагадує, що догляд за собою є нормою, і кожен чоловік може святкувати це на свій розсуд.

Міжнародний день геокешинга

Щороку в третю суботу серпня відзначають Міжнародний день геокешингу - туристичної гри з використанням GPS, у якій учасники шукають схованки, створені іншими гравцями. Грати можна як самостійно, так і в компанії, а також у сімейному колі. Один гравець розміщує схов, фіксує його GPS-координати та публікує їх в інтернеті, а інші - за цими координатами вирушають на пошуки з GPS-пристроєм.

Правила гри часто радять розміщувати схованки у місцях природної, історичної чи культурної цінності, що робить пошук не лише розважальним, а й пізнавальним. Гравці можуть знайомитися з пам’ятками, відкривати нові факти та отримувати цікаву інформацію. Додаткову складність створює неточність GPS, який вказує лише приблизну зону розташування схову - від одного до кількох метрів.

Свято Третього Спаса (Горіховий Спас, перенесення Нерукотворного образу Христового)

Третій Спас, або Свято перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа, відзначають 16 серпня. Його також називають Горіховим або Хлібним Спасом, адже до цього часу завершуються жнива, і починається сезон збору горіхів. У цей період господині готують хліб із нового врожаю борошна. До святкового столу зазвичай подають горіхи, свіжий хліб, мед, яблука та груші. Оскільки свято припадає на завершення Успенського посту, дозволяється готувати різноманітні страви з м’яса та інших продуктів.

На відміну від інших святкових днів, у цей день робота не тільки дозволяється, а й вважається необхідною.

