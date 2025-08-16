День бездомных животных и Международный день геокэшинга: что еще отмечают 16 августа

$41.450.06
23:06 • 29951 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 50227 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 30648 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 28392 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 29258 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 96490 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
15 августа, 11:14 • 156318 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
15 августа, 09:59 • 82774 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
15 августа, 09:48 • 147054 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
15 августа, 08:34 • 56289 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Отрубил матери голову, а затем почти сутки скрывался в лесах: на Хмельнитчине задержали мужчинуVideo15 августа, 18:02 • 7158 просмотра
Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске15 августа, 18:39 • 24151 просмотра
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo15 августа, 21:20 • 8548 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон23:40 • 5306 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"01:33 • 39843 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
15 августа, 11:14 • 156370 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 140162 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
15 августа, 09:48 • 147098 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 165373 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:49 • 251130 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37 • 56 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 105306 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 187261 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 133663 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 148761 просмотра
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Поезд
Хранитель
Financial Times

День бездомных животных и Международный день геокэшинга: что еще отмечают 16 августа

Киев • УНН

 • 274 просмотра

16 августа мир отмечает ряд праздников, включая День бездомных животных, Международный день геокэшинга, Всемирный день воздушных змеев и День мужской красоты. Также в этот день празднуют Третий Спас, или Ореховый Спас.

День бездомных животных и Международный день геокэшинга: что еще отмечают 16 августа

Сегодня, 16 августа, отмечают День бездомных животных и Международный день геокешинга — туристической игры с использованием GPS, в которой участники ищут тайники, созданные другими игроками, пишет УНН.

День бездомных животных 

Ежегодно третья суббота августа посвящена Всемирному дню бездомных животных. Этот праздник направлен на то, чтобы привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются домашние питомцы, оставленные без крова. Эта проблема имеет глобальный масштаб и распространена во многих странах мира. В Украине она также остается актуальной, особенно в связи с войной. В этот день активисты и организации, занимающиеся защитой прав животных, призывают общественность к поддержке четвероногих.

Сайгаки, киты и жуки-матери: объявлены победители конкурса фотографий дикой природы 2025 года15.08.25, 10:54 • 4400 просмотров

Всемирный день воздушных змеев

16 августа отмечают Всемирный день воздушных змеев — древних летательных аппаратов, которые использовались для развлечений, спорта и практических целей. Считается, что первые змеи появились около 3 тысяч лет назад в Китае, где их делали из шелка и бамбука, украшали мифологическими изображениями и оснащали свистками. Исторически их применяли для военной разведки, подъема флагов, прогнозирования погоды и фейерверков.

Воздушные змеи распространились по всей Азии, где служили и религиозными атрибутами. В Корее их запускали ради здоровья детей, в Таиланде — задабривали богов, прося не затапливать поля. Сегодня летунов в основном используют для развлечений и спортивных соревнований.

День мужской красоты 

Ежегодно 16 августа отмечают День мужской красоты — праздник ухода за собой для мужчин. Его учредили в 2007 году в США компания American Crew, которая специализируется на мужской косметике.

Цель праздника — бороться со стереотипами, что мужчины не должны заботиться о внешности или проявлять эмоции. Сегодня День мужской красоты напоминает, что уход за собой является нормой, и каждый мужчина может праздновать это по своему усмотрению.

Международный день геокешинга

Ежегодно в третью субботу августа отмечают Международный день геокешинга — туристической игры с использованием GPS, в которой участники ищут тайники, созданные другими игроками. Играть можно как самостоятельно, так и в компании, а также в семейном кругу. Один игрок размещает тайник, фиксирует его GPS-координаты и публикует их в интернете, а другие — по этим координатам отправляются на поиски с GPS-устройством.

Правила игры часто советуют размещать тайники в местах природной, исторической или культурной ценности, что делает поиск не только развлекательным, но и познавательным. Игроки могут знакомиться с достопримечательностями, открывать новые факты и получать интересную информацию. Дополнительную сложность создает неточность GPS, который указывает лишь приблизительную зону расположения тайника — от одного до нескольких метров.

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога09.06.25, 15:50 • 395262 просмотра

Праздник Третьего Спаса (Ореховый Спас, перенесение Нерукотворного образа Христова)

Третий Спас, или Праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, отмечают 16 августа. Его также называют Ореховым или Хлебным Спасом, ведь к этому времени завершаются жатва, и начинается сезон сбора орехов. В этот период хозяйки готовят хлеб из нового урожая муки. К праздничному столу обычно подают орехи, свежий хлеб, мед, яблоки и груши. Поскольку праздник приходится на завершение Успенского поста, разрешается готовить разнообразные блюда из мяса и других продуктов.

В отличие от других праздничных дней, в этот день работа не только разрешается, но и считается необходимой.

Папа Лев XIV призвал прекратить войну в Украине и остановить гуманитарный кризис в Газе15.08.25, 14:08 • 3736 просмотров

Алена Уткина

Общество
Таиланд
Южная Корея
Китай
Соединённые Штаты
Украина