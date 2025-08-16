День бездомных животных и Международный день геокэшинга: что еще отмечают 16 августа

Сегодня, 16 августа, отмечают День бездомных животных и Международный день геокешинга — туристической игры с использованием GPS, в которой участники ищут тайники, созданные другими игроками, пишет УНН.

День бездомных животных

Ежегодно третья суббота августа посвящена Всемирному дню бездомных животных. Этот праздник направлен на то, чтобы привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются домашние питомцы, оставленные без крова. Эта проблема имеет глобальный масштаб и распространена во многих странах мира. В Украине она также остается актуальной, особенно в связи с войной. В этот день активисты и организации, занимающиеся защитой прав животных, призывают общественность к поддержке четвероногих.

Сайгаки, киты и жуки-матери: объявлены победители конкурса фотографий дикой природы 2025 года

Всемирный день воздушных змеев

16 августа отмечают Всемирный день воздушных змеев — древних летательных аппаратов, которые использовались для развлечений, спорта и практических целей. Считается, что первые змеи появились около 3 тысяч лет назад в Китае, где их делали из шелка и бамбука, украшали мифологическими изображениями и оснащали свистками. Исторически их применяли для военной разведки, подъема флагов, прогнозирования погоды и фейерверков.

Воздушные змеи распространились по всей Азии, где служили и религиозными атрибутами. В Корее их запускали ради здоровья детей, в Таиланде — задабривали богов, прося не затапливать поля. Сегодня летунов в основном используют для развлечений и спортивных соревнований.

День мужской красоты

Ежегодно 16 августа отмечают День мужской красоты — праздник ухода за собой для мужчин. Его учредили в 2007 году в США компания American Crew, которая специализируется на мужской косметике.

Цель праздника — бороться со стереотипами, что мужчины не должны заботиться о внешности или проявлять эмоции. Сегодня День мужской красоты напоминает, что уход за собой является нормой, и каждый мужчина может праздновать это по своему усмотрению.

Международный день геокешинга

Ежегодно в третью субботу августа отмечают Международный день геокешинга — туристической игры с использованием GPS, в которой участники ищут тайники, созданные другими игроками. Играть можно как самостоятельно, так и в компании, а также в семейном кругу. Один игрок размещает тайник, фиксирует его GPS-координаты и публикует их в интернете, а другие — по этим координатам отправляются на поиски с GPS-устройством.

Правила игры часто советуют размещать тайники в местах природной, исторической или культурной ценности, что делает поиск не только развлекательным, но и познавательным. Игроки могут знакомиться с достопримечательностями, открывать новые факты и получать интересную информацию. Дополнительную сложность создает неточность GPS, который указывает лишь приблизительную зону расположения тайника — от одного до нескольких метров.

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

Праздник Третьего Спаса (Ореховый Спас, перенесение Нерукотворного образа Христова)

Третий Спас, или Праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, отмечают 16 августа. Его также называют Ореховым или Хлебным Спасом, ведь к этому времени завершаются жатва, и начинается сезон сбора орехов. В этот период хозяйки готовят хлеб из нового урожая муки. К праздничному столу обычно подают орехи, свежий хлеб, мед, яблоки и груши. Поскольку праздник приходится на завершение Успенского поста, разрешается готовить разнообразные блюда из мяса и других продуктов.

В отличие от других праздничных дней, в этот день работа не только разрешается, но и считается необходимой.

Папа Лев XIV призвал прекратить войну в Украине и остановить гуманитарный кризис в Газе