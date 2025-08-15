Сайгаки, киты и жуки-матери: объявлены победители конкурса фотографий дикой природы 2025 года

От ожесточенных поединков степных сайгаков до нежной заботы жука-матери – нынешний международный фотоконкурс BMC Ecology and Evolution и BMC Zoology показал природу во всем ее величии, драме и трогательности. Среди победителей – кадры, останавливающие время и открывающие невидимые стороны жизни животных, как современных, так и вымерших миллионы лет назад. Об этом сообщает Gizmodo, пишет УНН.

Детали

Фотографы, биологи и исследователи со всего мира представили сотни уникальных работ на ежегодный конкурс снимков дикой природы, который в этом году прошел во второй раз как совместный проект двух научных журналов – BMC Ecology and Evolution и BMC Zoology. Работы соревновались в четырех категориях: "Коллективное социальное поведение", "Жизнь в движении", "Красочные стратегии" и "Исследования в действии".

Абсолютным победителем стал снимок российского зоолога Андрея Гилева, зафиксировавший двух самцов сайгаков в тренировочном поединке. Как объясняет автор, такие стычки весной – это не борьба за статус, а своеобразные "репетиции" перед брачным сезоном, которые одновременно поддерживают форму и боевой дух животных.

Sparring saigas on the steppe. Attribution: Andrey Giljov

В категории "Жизнь в движении" второе место получил снимок горбатого кита, сделанный Алвином Харденболом в норвежском Варангере. На фото – момент, когда гигантское млекопитающее буквально вырывается из воды. Исследователь признается, что ученые до сих пор не разгадали, зачем киты выполняют такие эффектные прыжки.

Image name: Jump! Attribution: Alwin Hardenbol

Впечатляющие сцены продемонстрировала и работа индийского студента Шритама Кумара Сетхи, который победил в номинации "Коллективное социальное поведение". Его объектив зафиксировал десятки нимф клопа Acanthocoris scaber, которые держатся вместе на нижней стороне листа, спасаясь от хищников численностью.

Nymphs and nature: A Close-Up Journey. Attribution: Sritam Kumar Sethy

Среди отмеченных жюри моментов – драматическое противостояние брахманского коршуна с угрем и конкурентом, а также трогательная сцена, где жук-могильщик Nicrophorus vespilloides кормит своих детенышей остатками мыши, похороненной в земле.

Saving my catch in flight. Attribution: Delip K. Das

Attentive parenting in burying beetles. Attribution: Nick Royle

Не обошли конкурс и палеонтологические темы: художница и исследовательница Наталья Ягельская победила в "Жизни в движении" с цифровой реконструкцией полета птерозавров над Юрским Гебридским бассейном, вдохновленной реальными ископаемыми находками в Шотландии.

Pterosaurs in flight over the Jurassic Hebridean Basin. Attribution: Natalia Jagielska

Нынешние победители еще раз напомнили: мир дикой природы – это непрерывный театр борьбы, выживания и удивительных взаимоотношений, который стоит того, чтобы его сохранить.

В Чернобыльской зоне на мине подорвалась лошадь Пржевальского, занесенная в Красную книгу