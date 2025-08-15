$41.450.06
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 58325 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 28800 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 129739 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 157094 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 82427 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 82299 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 78374 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 182288 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 96441 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Сайгаки, кити та жуки-матері: оголошено переможців конкурсу фото дикої природи 2025 року

Київ

 974 перегляди

Міжнародний фотоконкурс BMC Ecology and Evolution та BMC Zoology представив дивовижні фотографії дикої природи. Переможцем став знімок сайгаків у тренувальному поєдинку.

Сайгаки, кити та жуки-матері: оголошено переможців конкурсу фото дикої природи 2025 року

Від запеклих поєдинків степових сайгаків до ніжної турботи жука-матері – цьогорічний міжнародний фотоконкурс BMC Ecology and Evolution та BMC Zoology показав природу у всій її величі, драмі та зворушливості. Серед переможців – кадри, що зупиняють час і відкривають невидимі сторони життя тварин, як сучасних, так і вимерлих мільйони років тому. Про це повідомляє Gizmodo, пише УНН.

Деталі

Фотографи, біологи та дослідники з усього світу представили сотні унікальних робіт на щорічний конкурс знімків дикої природи, який цього року пройшов у другий раз як спільний проєкт двох наукових журналів – BMC Ecology and Evolution та BMC Zoology. Роботи змагалися у чотирьох категоріях: "Колективна соціальна поведінка", "Життя в русі", "Барвисті стратегії" та "Дослідження в дії".

Абсолютним переможцем став знімок російського зоолога Андрія Гільова, який зафіксував двох самців сайгаків у тренувальному поєдинку. Як пояснює автор, такі сутички навесні – це не боротьба за статус, а своєрідні "репетиції" перед шлюбним сезоном, які водночас підтримують форму й бойовий дух тварин.

Sparring saigas on the steppe. Attribution: Andrey Giljov
Sparring saigas on the steppe. Attribution: Andrey Giljov

У категорії "Життя в русі" друге місце отримав знімок горбатого кита, зроблений Алвіном Харденболом у норвезькому Варангері. На фото – момент, коли гігантський ссавець буквально виривається з води. Дослідник зізнається, що вчені досі не розгадали, навіщо кити виконують такі ефектні стрибки.

Image name: Jump! Attribution: Alwin Hardenbol
Image name: Jump! Attribution: Alwin Hardenbol

Вражаючі сцени продемонструвала й робота індійського студента Шрітама Кумара Сетхі, який переміг у номінації "Колективна соціальна поведінка". Його об’єктив зафіксував десятки німф клопа Acanthocoris scaber, які тримаються разом на нижньому боці листка, рятуючись від хижаків чисельністю.

Nymphs and nature: A Close-Up Journey. Attribution: Sritam Kumar Sethy
Nymphs and nature: A Close-Up Journey. Attribution: Sritam Kumar Sethy

Серед відзначених журі моментів – драматичне протистояння брахманського шуліки з вугром і конкурентом, а також зворушлива сцена, де жук-закопувач Nicrophorus vespilloides годує своїх дитинчат залишками миші, похованої в землі.

Saving my catch in flight. Attribution: Delip K. Das
Saving my catch in flight. Attribution: Delip K. Das
Attentive parenting in burying beetles. Attribution: Nick Royle
Attentive parenting in burying beetles. Attribution: Nick Royle

Не оминули конкурс і палеонтологічні теми: художниця та дослідниця Наталія Ягельська перемогла у "Житті в русі" з цифровою реконструкцією польоту птерозаврів над Юрським Гебридським басейном, натхненою реальними викопними знахідками у Шотландії.

Pterosaurs in flight over the Jurassic Hebridean Basin. Attribution: Natalia Jagielska
Pterosaurs in flight over the Jurassic Hebridean Basin. Attribution: Natalia Jagielska

Цьогорічні переможці ще раз нагадали: світ дикої природи – це безперервний театр боротьби, виживання і дивовижних взаємин, який вартий того, щоб його зберегти.

Степан Гафтко

