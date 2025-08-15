Сайгаки, кити та жуки-матері: оголошено переможців конкурсу фото дикої природи 2025 року
Київ • УНН
Міжнародний фотоконкурс BMC Ecology and Evolution та BMC Zoology представив дивовижні фотографії дикої природи. Переможцем став знімок сайгаків у тренувальному поєдинку.
Від запеклих поєдинків степових сайгаків до ніжної турботи жука-матері – цьогорічний міжнародний фотоконкурс BMC Ecology and Evolution та BMC Zoology показав природу у всій її величі, драмі та зворушливості. Серед переможців – кадри, що зупиняють час і відкривають невидимі сторони життя тварин, як сучасних, так і вимерлих мільйони років тому. Про це повідомляє Gizmodo, пише УНН.
Деталі
Фотографи, біологи та дослідники з усього світу представили сотні унікальних робіт на щорічний конкурс знімків дикої природи, який цього року пройшов у другий раз як спільний проєкт двох наукових журналів – BMC Ecology and Evolution та BMC Zoology. Роботи змагалися у чотирьох категоріях: "Колективна соціальна поведінка", "Життя в русі", "Барвисті стратегії" та "Дослідження в дії".
Абсолютним переможцем став знімок російського зоолога Андрія Гільова, який зафіксував двох самців сайгаків у тренувальному поєдинку. Як пояснює автор, такі сутички навесні – це не боротьба за статус, а своєрідні "репетиції" перед шлюбним сезоном, які водночас підтримують форму й бойовий дух тварин.
У категорії "Життя в русі" друге місце отримав знімок горбатого кита, зроблений Алвіном Харденболом у норвезькому Варангері. На фото – момент, коли гігантський ссавець буквально виривається з води. Дослідник зізнається, що вчені досі не розгадали, навіщо кити виконують такі ефектні стрибки.
Вражаючі сцени продемонструвала й робота індійського студента Шрітама Кумара Сетхі, який переміг у номінації "Колективна соціальна поведінка". Його об’єктив зафіксував десятки німф клопа Acanthocoris scaber, які тримаються разом на нижньому боці листка, рятуючись від хижаків чисельністю.
Серед відзначених журі моментів – драматичне протистояння брахманського шуліки з вугром і конкурентом, а також зворушлива сцена, де жук-закопувач Nicrophorus vespilloides годує своїх дитинчат залишками миші, похованої в землі.
Не оминули конкурс і палеонтологічні теми: художниця та дослідниця Наталія Ягельська перемогла у "Житті в русі" з цифровою реконструкцією польоту птерозаврів над Юрським Гебридським басейном, натхненою реальними викопними знахідками у Шотландії.
Цьогорічні переможці ще раз нагадали: світ дикої природи – це безперервний театр боротьби, виживання і дивовижних взаємин, який вартий того, щоб його зберегти.
