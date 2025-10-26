День автомобіліста і дорожника, Свято приємних несподіванок, День свекрухи та тещі: свята 26 жовтня

$41.900.00
25 жовтня, 19:33 • 17234 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
25 жовтня, 11:59 • 38513 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22 • 38958 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59 • 36170 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 50252 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 24395 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 21138 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 33792 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 49980 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 38644 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Посланець путіна назвав удари по дитсадках "нещасними випадками", заперечивши атаки рф на цивільні об'єкти25 жовтня, 20:29 • 13200 перегляди
Добив HIMARS: українські військові відбили наступ ворога на Донеччині, окупанти застрягли у болотіVideo25 жовтня, 20:58 • 13503 перегляди
Артилеристи показали взяття в полон диверсанта, який мав проводити ворожі ДРГ у КостянтинівкуVideo23:35 • 12921 перегляди
"Кордони росії ніде не закінчуються": посланець путіна привіз у США цукерки з цитатами диктатораPhoto02:19 • 12350 перегляди
Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 26 осіб, серед них багато дітей02:41 • 15672 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 32152 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 50265 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 46221 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 67727 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 63532 перегляди
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Бріжит Макрон
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Китай
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 17874 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 23651 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 25114 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 26708 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 29667 перегляди
Техніка
Опалення
Fox News
Truth Social
The Hill

День автомобіліста і дорожника, Свято приємних несподіванок, День свекрухи та тещі: свята 26 жовтня

Київ • УНН

 • 352 перегляди

26 жовтня відзначають Свято приємних несподіванок та День інтерсекс-людей, присвячений правам людини. У США святкують День гарбуза, а в Україні - День автомобіліста і дорожника, що відзначається в останню неділю жовтня.

День автомобіліста і дорожника, Свято приємних несподіванок, День свекрухи та тещі: свята 26 жовтня

Сьогодні, 26 жовтня, у світі відзначають Свято приємних несподіванок, День інтерсекс-людей, у США - День гарбуза, а в Україні - День автомобіліста і дорожника, пише УНН

День інтерсекс-людей

День інтерсекс-людей або День обізнаності про інтерсексуальність, що відзначається щорічно 26 жовтня, є міжнародно визнаним днем, покликаним привернути увагу до проблем прав людини, з якими стикаються інтерсекс-люди.

Цей день нагадує про виклики, з якими стикається інтерсексуальна спільнота, а також про необхідність більшого розуміння, прийняття та забезпечення прав інтерсекс-людей.

Дата 26 жовтня бере свій початок з 1996 року, коли в Північній Америці відбулася перша публічна демонстрація інтерсекс-людей. Ця демонстрація відбулася біля приміщення в Бостоні, де Американська академія педіатрії проводила свою щорічну конференцію.

ChatGPT дозволить еротичний контент для повнолітніх користувачів вже з грудня14.10.25, 21:14 • 2711 переглядiв

Свято приємних несподіванок

26 жовтня в різних країнах світу відзначають Свято приємних несподіванок. Свято має неофіційний характер, не є державним, національним або міжнародним. Також достеменно невідома історія виникнення події. Вважається, що свято запропонував хтось із користувачів онлайн-простору, але автор побажав залишитися невідомим.

Свято придумали для того, щоб створювати гарний настрій, дарувати подарунки, допомагати оточуючим людям.

"Подарунок путіну": чеські активісти закрили збір на балістичну ракету "Фламінго" за дві доби23.10.25, 22:02 • 10901 перегляд

День гарбуза

Щорічно 26 жовтня у США відзначається День гарбуза. Але свято з кожним роком поширюється світом, набуваючи всесвітнього статусу, бо прихильників цього смачного помаранчевого плоду багато і в інших країнах.

Це день, присвячений вшануванню одного з найулюбленіших і найуніверсальніших плодів на землі – гарбуза. За його поживні властивості та багате культурне значення, гарбуз займає особливе місце в багатьох серцях і традиціях.

Метою цього дня є поширення інформації про цілющі якості та цінність гарбуза для організму людини.

Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені25.08.25, 17:18 • 204762 перегляди

День свекрухи та тещі

Щорічно у четверту неділю жовтня святкується міжнародний День свекрухи та тещі, який має оригінальну англійську назву Mother-In-Law Day, та вшановує жінку, котра народила кохання вашого життя. У США це свято є національним, проте не має офіційного статусу. Таке святкування можна назвати незвичайним, але воно має багато прихильників по всьому світу.

Mother-In-Law Day бере свій початок з 1934 року. Тоді, 5 березня, редактор однієї техаської газети, Джин Хоу, зазначив у своєму виданні, що було б чесно відзначати, окрім днів матері та батька, також День тещі, бо вона є другою матір’ю. Офіційних підтверджень цій історії немає, проте сьогодні вона сприймається, як достовірна.

З часом почали вітати не тільки тещ, а й свекрух.

Суд конфіскував люксові авто ексначальника харківського ТЦК, оформлені на тещу - ДБР06.10.25, 14:23 • 2788 переглядiв

День автомобіліста і дорожника

В останню неділю жовтня святкують День автомобіліста і дорожника. Цей день затверджений згідно з указом Президента України Леоніда Кравчука в 1993 році. Подія є офіційним професійним святом працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Цей день відзначають не тільки люди, що працюють за вказаними напрямками діяльності, але й багато автомобілістів-любителів.

Історія свята розпочалася дещо раніше. 1 жовтня 1980 року ВР СРСР заснувала ланку святкових дат, серед яких був і День автомобіліста або День водія. Вже у незалежній Україні вирішили "примирити" автомобілістів та дорожників, тому свято зробили загальним для всіх учасників дорожнього руху та дорожніх працівників. 

Святкові заходи також стосуються людей, які займаються обслуговуванням транспортних засобів та ремонтом автомобілів: шиномонтажників, автослюсарів, механіків, автоінженерів та конструкторів, керівників автотранспортних підприємств.

Як у Великій Британії: у Києві запустять двоповерховий автобус24.10.25, 16:55 • 2786 переглядiв

Павло Башинський

Суспільство
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
Україна