День автомобіліста і дорожника, Свято приємних несподіванок, День свекрухи та тещі: свята 26 жовтня

Сьогодні, 26 жовтня, у світі відзначають Свято приємних несподіванок, День інтерсекс-людей, у США - День гарбуза, а в Україні - День автомобіліста і дорожника, пише УНН.

День інтерсекс-людей

День інтерсекс-людей або День обізнаності про інтерсексуальність, що відзначається щорічно 26 жовтня, є міжнародно визнаним днем, покликаним привернути увагу до проблем прав людини, з якими стикаються інтерсекс-люди.

Цей день нагадує про виклики, з якими стикається інтерсексуальна спільнота, а також про необхідність більшого розуміння, прийняття та забезпечення прав інтерсекс-людей.

Дата 26 жовтня бере свій початок з 1996 року, коли в Північній Америці відбулася перша публічна демонстрація інтерсекс-людей. Ця демонстрація відбулася біля приміщення в Бостоні, де Американська академія педіатрії проводила свою щорічну конференцію.

Свято приємних несподіванок

26 жовтня в різних країнах світу відзначають Свято приємних несподіванок. Свято має неофіційний характер, не є державним, національним або міжнародним. Також достеменно невідома історія виникнення події. Вважається, що свято запропонував хтось із користувачів онлайн-простору, але автор побажав залишитися невідомим.

Свято придумали для того, щоб створювати гарний настрій, дарувати подарунки, допомагати оточуючим людям.

День гарбуза

Щорічно 26 жовтня у США відзначається День гарбуза. Але свято з кожним роком поширюється світом, набуваючи всесвітнього статусу, бо прихильників цього смачного помаранчевого плоду багато і в інших країнах.

Це день, присвячений вшануванню одного з найулюбленіших і найуніверсальніших плодів на землі – гарбуза. За його поживні властивості та багате культурне значення, гарбуз займає особливе місце в багатьох серцях і традиціях.

Метою цього дня є поширення інформації про цілющі якості та цінність гарбуза для організму людини.

День свекрухи та тещі

Щорічно у четверту неділю жовтня святкується міжнародний День свекрухи та тещі, який має оригінальну англійську назву Mother-In-Law Day, та вшановує жінку, котра народила кохання вашого життя. У США це свято є національним, проте не має офіційного статусу. Таке святкування можна назвати незвичайним, але воно має багато прихильників по всьому світу.

Mother-In-Law Day бере свій початок з 1934 року. Тоді, 5 березня, редактор однієї техаської газети, Джин Хоу, зазначив у своєму виданні, що було б чесно відзначати, окрім днів матері та батька, також День тещі, бо вона є другою матір’ю. Офіційних підтверджень цій історії немає, проте сьогодні вона сприймається, як достовірна.

З часом почали вітати не тільки тещ, а й свекрух.

День автомобіліста і дорожника

В останню неділю жовтня святкують День автомобіліста і дорожника. Цей день затверджений згідно з указом Президента України Леоніда Кравчука в 1993 році. Подія є офіційним професійним святом працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Цей день відзначають не тільки люди, що працюють за вказаними напрямками діяльності, але й багато автомобілістів-любителів.

Історія свята розпочалася дещо раніше. 1 жовтня 1980 року ВР СРСР заснувала ланку святкових дат, серед яких був і День автомобіліста або День водія. Вже у незалежній Україні вирішили "примирити" автомобілістів та дорожників, тому свято зробили загальним для всіх учасників дорожнього руху та дорожніх працівників.

Святкові заходи також стосуються людей, які займаються обслуговуванням транспортних засобів та ремонтом автомобілів: шиномонтажників, автослюсарів, механіків, автоінженерів та конструкторів, керівників автотранспортних підприємств.

