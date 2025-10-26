День автомобилиста и дорожника, Праздник приятных неожиданностей, День свекрови и тещи: праздники 26 октября

$41.900.00
25 октября, 19:33
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Популярные новости
Посланник Путина назвал удары по детским садам "несчастными случаями", отрицая атаки РФ на гражданские объекты25 октября, 20:29 • 12546 просмотра
Добил HIMARS: украинские военные отбили наступление врага в Донецкой области, оккупанты застряли в болотеVideo25 октября, 20:58 • 12785 просмотра
Артиллеристы показали взятие в плен диверсанта, который должен был проводить вражеские ДРГ в КонстантиновкуVideo23:35 • 12138 просмотра
"Границы России нигде не заканчиваются": посланник Путина привез в США конфеты с цитатами диктатораPhoto02:19 • 11431 просмотра
Число пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 26 человек, среди них много детей02:41 • 14523 просмотра
публикации
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 31499 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 49102 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 45626 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 67131 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 62898 просмотра
День автомобилиста и дорожника, Праздник приятных неожиданностей, День свекрови и тещи: праздники 26 октября

Киев • УНН

 • 228 просмотра

26 октября отмечают Праздник приятных неожиданностей и День интерсекс-людей, посвященный правам человека. В США празднуют День тыквы, а в Украине - День автомобилиста и дорожника, который отмечается в последнее воскресенье октября.

День автомобилиста и дорожника, Праздник приятных неожиданностей, День свекрови и тещи: праздники 26 октября

Сегодня, 26 октября, в мире отмечают Праздник приятных неожиданностей, День интерсекс-людей, в США - День тыквы, а в Украине - День автомобилиста и дорожника, пишет УНН.

День интерсекс-людей

День интерсекс-людей или День осведомленности об интерсексуальности, отмечаемый ежегодно 26 октября, является международно признанным днем, призванным привлечь внимание к проблемам прав человека, с которыми сталкиваются интерсекс-люди.

Этот день напоминает о вызовах, с которыми сталкивается интерсексуальное сообщество, а также о необходимости большего понимания, принятия и обеспечения прав интерсекс-людей.

Дата 26 октября берет свое начало с 1996 года, когда в Северной Америке состоялась первая публичная демонстрация интерсекс-людей. Эта демонстрация состоялась у здания в Бостоне, где Американская академия педиатрии проводила свою ежегодную конференцию.

ChatGPT разрешит эротический контент для совершеннолетних пользователей уже с декабря14.10.25, 21:14 • 2711 просмотров

Праздник приятных неожиданностей

26 октября в разных странах мира отмечают Праздник приятных неожиданностей. Праздник носит неофициальный характер, не является государственным, национальным или международным. Также доподлинно неизвестна история возникновения события. Считается, что праздник предложил кто-то из пользователей онлайн-пространства, но автор пожелал остаться неизвестным.

Праздник придумали для того, чтобы создавать хорошее настроение, дарить подарки, помогать окружающим людям.

"Подарок путину": чешские активисты закрыли сбор на баллистическую ракету "Фламинго" за двое суток23.10.25, 22:02 • 10900 просмотров

День тыквы

Ежегодно 26 октября в США отмечается День тыквы. Но праздник с каждым годом распространяется по миру, приобретая всемирный статус, потому что сторонников этого вкусного оранжевого плода много и в других странах.

Это день, посвященный чествованию одного из самых любимых и универсальных плодов на земле – тыквы. За ее питательные свойства и богатое культурное значение, тыква занимает особое место во многих сердцах и традициях.

Целью этого дня является распространение информации о целебных качествах и ценности тыквы для организма человека.

Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осени25.08.25, 17:18 • 204762 просмотра

День свекрови и тещи

Ежегодно в четвертое воскресенье октября празднуется международный День свекрови и тещи, который имеет оригинальное английское название Mother-In-Law Day, и чествует женщину, родившую любовь вашей жизни. В США этот праздник является национальным, однако не имеет официального статуса. Такое празднование можно назвать необычным, но оно имеет много сторонников по всему миру.

Mother-In-Law Day берет свое начало с 1934 года. Тогда, 5 марта, редактор одной техасской газеты, Джин Хоу, отметил в своем издании, что было бы честно отмечать, кроме дней матери и отца, также День тещи, потому что она является второй матерью. Официальных подтверждений этой истории нет, однако сегодня она воспринимается как достоверная.

Со временем начали поздравлять не только тещ, но и свекровей.

Суд конфисковал люксовые авто экс-начальника харьковского ТЦК, оформленные на тещу - ГБР06.10.25, 14:23 • 2788 просмотров

День автомобилиста и дорожника

В последнее воскресенье октября празднуют День автомобилиста и дорожника. Этот день утвержден согласно указу Президента Украины Леонида Кравчука в 1993 году. Событие является официальным профессиональным праздником работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Этот день отмечают не только люди, работающие по указанным направлениям деятельности, но и многие автомобилисты-любители.

История праздника началась несколько раньше. 1 октября 1980 года ВС СССР учредил звено праздничных дат, среди которых был и День автомобилиста или День водителя. Уже в независимой Украине решили "примирить" автомобилистов и дорожников, поэтому праздник сделали общим для всех участников дорожного движения и дорожных работников.

Праздничные мероприятия также касаются людей, которые занимаются обслуживанием транспортных средств и ремонтом автомобилей: шиномонтажников, автослесарей, механиков, автоинженеров и конструкторов, руководителей автотранспортных предприятий.

Как в Великобритании: в Киеве запустят двухэтажный автобус24.10.25, 16:55 • 2784 просмотра

Павел Башинский

Общество
Северная Америка
Соединённые Штаты
Украина