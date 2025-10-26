День автомобилиста и дорожника, Праздник приятных неожиданностей, День свекрови и тещи: праздники 26 октября

Сегодня, 26 октября, в мире отмечают Праздник приятных неожиданностей, День интерсекс-людей, в США - День тыквы, а в Украине - День автомобилиста и дорожника, пишет УНН.

День интерсекс-людей

День интерсекс-людей или День осведомленности об интерсексуальности, отмечаемый ежегодно 26 октября, является международно признанным днем, призванным привлечь внимание к проблемам прав человека, с которыми сталкиваются интерсекс-люди.

Этот день напоминает о вызовах, с которыми сталкивается интерсексуальное сообщество, а также о необходимости большего понимания, принятия и обеспечения прав интерсекс-людей.

Дата 26 октября берет свое начало с 1996 года, когда в Северной Америке состоялась первая публичная демонстрация интерсекс-людей. Эта демонстрация состоялась у здания в Бостоне, где Американская академия педиатрии проводила свою ежегодную конференцию.

Праздник приятных неожиданностей

26 октября в разных странах мира отмечают Праздник приятных неожиданностей. Праздник носит неофициальный характер, не является государственным, национальным или международным. Также доподлинно неизвестна история возникновения события. Считается, что праздник предложил кто-то из пользователей онлайн-пространства, но автор пожелал остаться неизвестным.

Праздник придумали для того, чтобы создавать хорошее настроение, дарить подарки, помогать окружающим людям.

День тыквы

Ежегодно 26 октября в США отмечается День тыквы. Но праздник с каждым годом распространяется по миру, приобретая всемирный статус, потому что сторонников этого вкусного оранжевого плода много и в других странах.

Это день, посвященный чествованию одного из самых любимых и универсальных плодов на земле – тыквы. За ее питательные свойства и богатое культурное значение, тыква занимает особое место во многих сердцах и традициях.

Целью этого дня является распространение информации о целебных качествах и ценности тыквы для организма человека.

День свекрови и тещи

Ежегодно в четвертое воскресенье октября празднуется международный День свекрови и тещи, который имеет оригинальное английское название Mother-In-Law Day, и чествует женщину, родившую любовь вашей жизни. В США этот праздник является национальным, однако не имеет официального статуса. Такое празднование можно назвать необычным, но оно имеет много сторонников по всему миру.

Mother-In-Law Day берет свое начало с 1934 года. Тогда, 5 марта, редактор одной техасской газеты, Джин Хоу, отметил в своем издании, что было бы честно отмечать, кроме дней матери и отца, также День тещи, потому что она является второй матерью. Официальных подтверждений этой истории нет, однако сегодня она воспринимается как достоверная.

Со временем начали поздравлять не только тещ, но и свекровей.

День автомобилиста и дорожника

В последнее воскресенье октября празднуют День автомобилиста и дорожника. Этот день утвержден согласно указу Президента Украины Леонида Кравчука в 1993 году. Событие является официальным профессиональным праздником работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Этот день отмечают не только люди, работающие по указанным направлениям деятельности, но и многие автомобилисты-любители.

История праздника началась несколько раньше. 1 октября 1980 года ВС СССР учредил звено праздничных дат, среди которых был и День автомобилиста или День водителя. Уже в независимой Украине решили "примирить" автомобилистов и дорожников, поэтому праздник сделали общим для всех участников дорожного движения и дорожных работников.

Праздничные мероприятия также касаются людей, которые занимаются обслуживанием транспортных средств и ремонтом автомобилей: шиномонтажников, автослесарей, механиков, автоинженеров и конструкторов, руководителей автотранспортных предприятий.

