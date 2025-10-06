$41.230.05
10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в РФ, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
06:06
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Суд конфисковал люксовые авто экс-начальника харьковского ТЦК, оформленные на тещу - ГБР

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск САП о конфискации имущества, оформленного на родственников бывшего руководителя районного ТЦК Харькова. Теща чиновника приобрела два дорогих автомобиля общей стоимостью более 3,4 млн грн, которыми фактически пользовался военный чиновник.

Суд конфисковал люксовые авто экс-начальника харьковского ТЦК, оформленные на тещу - ГБР

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации имущества, оформленного на родственников бывшего руководителя районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Харькова. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Подробности

По данным Государственного бюро расследований, теща должностного лица в 2022–2023 годах приобрела два новых дорогих автомобиля общей стоимостью более 3,4 млн грн. Хотя формально транспортные средства принадлежали ей, фактически ими пользовался сам военный чиновник и его близкое окружение.

Анализ доходов и расходов служащего и его родственников показал, что приобретение таких активов было невозможно за счет законных доходов

– сообщили в ГБР.

Это стало основанием для иска САП о гражданской конфискации.

Госслужащего в Киеве задержали за схему списания с воинского учета за $36 тысяч06.10.25, 13:52 • 1040 просмотров

3 октября 2025 года коллегия судей ВАКС постановила взыскать в доход государства стоимость автомобиля Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска на сумму 1,598 млн грн, признав его необоснованным активом. Кроме того, суд постановил конфисковать Lexus NX200, зарегистрированный на тещу экс-руководителя ТЦК.

Незаконно присвоили миллионы гривен: на Житомирщине и Черниговщине разоблачили командиров воинских частей01.10.25, 13:28 • 8202 просмотра

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Харьков