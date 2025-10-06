Суд конфисковал люксовые авто экс-начальника харьковского ТЦК, оформленные на тещу - ГБР
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск САП о конфискации имущества, оформленного на родственников бывшего руководителя районного ТЦК Харькова. Теща чиновника приобрела два дорогих автомобиля общей стоимостью более 3,4 млн грн, которыми фактически пользовался военный чиновник.
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации имущества, оформленного на родственников бывшего руководителя районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Харькова. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.
По данным Государственного бюро расследований, теща должностного лица в 2022–2023 годах приобрела два новых дорогих автомобиля общей стоимостью более 3,4 млн грн. Хотя формально транспортные средства принадлежали ей, фактически ими пользовался сам военный чиновник и его близкое окружение.
Анализ доходов и расходов служащего и его родственников показал, что приобретение таких активов было невозможно за счет законных доходов
Это стало основанием для иска САП о гражданской конфискации.
3 октября 2025 года коллегия судей ВАКС постановила взыскать в доход государства стоимость автомобиля Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска на сумму 1,598 млн грн, признав его необоснованным активом. Кроме того, суд постановил конфисковать Lexus NX200, зарегистрированный на тещу экс-руководителя ТЦК.
