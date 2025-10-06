Суд конфисковал люксовые авто экс-начальника харьковского ТЦК, оформленные на тещу - ГБР

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации имущества, оформленного на родственников бывшего руководителя районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Харькова. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

По данным Государственного бюро расследований, теща должностного лица в 2022–2023 годах приобрела два новых дорогих автомобиля общей стоимостью более 3,4 млн грн. Хотя формально транспортные средства принадлежали ей, фактически ими пользовался сам военный чиновник и его близкое окружение.

Анализ доходов и расходов служащего и его родственников показал, что приобретение таких активов было невозможно за счет законных доходов