Суд конфіскував люксові авто ексначальника харківського ТЦК, оформлені на тещу - ДБР
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов САП щодо конфіскації майна, оформленого на родичів колишнього керівника районного ТЦК Харкова. Теща посадовця придбала два дорогі автомобілі загальною вартістю понад 3,4 млн грн, якими фактично користувався військовий чиновник.
Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо конфіскації майна, оформленого на родичів колишнього керівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.
Деталі
За даними Державного бюро розслідувань, теща посадовця у 2022–2023 роках придбала два нові дорогі автомобілі загальною вартістю понад 3,4 млн грн. Хоча формально транспортні засоби належали їй, фактично ними користувався сам військовий чиновник та його близьке оточення.
Аналіз доходів і витрат службовця та його родичів засвідчив, що придбання таких активів було неможливим коштом законних прибутків
Це стало підставою для позову САП про цивільну конфіскацію.
Держслужбовця у Києві затримали за схему списання з військового обліку за $36 тисяч06.10.25, 13:52 • 1206 переглядiв
3 жовтня 2025 року колегія суддів ВАКС ухвалила стягнути у дохід держави вартість автомобіля Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску на суму 1,598 млн грн, визнавши його необґрунтованим активом. Крім того, суд постановив конфіскувати Lexus NX200, зареєстрований на тещу екскерівника ТЦК.
Незаконно привласнили мільйони гривень: на Житомирщині і Чернігівщині викрили командирів військових частин01.10.25, 13:28 • 8202 перегляди