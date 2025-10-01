Незаконно привласнили мільйони гривень: на Житомирщині і Чернігівщині викрили командирів військових частин
Київ • УНН
Правоохоронці виявили незаконні грошові нарахування у військових частинах на Чернігівщині та Житомирщині. Державі завдано збитків на понад 2,6 млн гривень.
Деталі
На Чернігівщині командир військової частини і троє його підлеглих організували фіктивний тиловий пункт, де військові "на папері" виконували обов’язки, а фактично - отримували незаконні виплати та ремонтували приватне майно командира. В результаті цих дій держава зазнала збитків на понад 2 млн гривень. Обвинувальні акти спрямовані до суду.
На Житомирщині посадовець іншої військової частини організував незаконне нарахування додаткових виплат військовим, які фактично не виконували бойових завдань. Збитки державі оцінили в 600 тисяч гривень. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі і штраф.
Прокуратура відкрила провадження за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
- ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем);
- ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення);
- ч. 5 ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень);
- ч. 5 ст. 27 (Види співучасників злочину);
- ч. 4 ст. 409 (Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом).
Нагадаємо
