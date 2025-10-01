Незаконно привласнили мільйони гривень: на Житомирщині і Чернігівщині викрили командирів військових частин

Правоохоронці виявили незаконні грошові нарахування у військових частинах на Чернігівщині та Житомирщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

На Чернігівщині командир військової частини і троє його підлеглих організували фіктивний тиловий пункт, де військові "на папері" виконували обов’язки, а фактично - отримували незаконні виплати та ремонтували приватне майно командира. В результаті цих дій держава зазнала збитків на понад 2 млн гривень. Обвинувальні акти спрямовані до суду.

На Житомирщині посадовець іншої військової частини організував незаконне нарахування додаткових виплат військовим, які фактично не виконували бойових завдань. Збитки державі оцінили в 600 тисяч гривень. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі і штраф.

Прокуратура відкрила провадження за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем);

ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення);

ч. 5 ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень);

ч. 5 ст. 27 (Види співучасників злочину);

ч. 4 ст. 409 (Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом).

Нагадаємо

