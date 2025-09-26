За колишнього одеського воєнкома Борисова внесли заставу – джерела
За колишнього начальника Одеського ТЦК та СП Євгена Борисова внесли заставу у розмірі 45,42 млн гривень. Київський апеляційний суд збільшив розмір застави для фігуранта кримінального провадження ДБР.
Київський апеляційний суд збільшив розмір застави для фігуранта кримінального провадження ДБР, колишнього начальника Одеського ТЦК та СП Євгена Борисова до 45,42 млн гривень.
У травні 2025 року суддя Печерського райсуду залишила колишнього військкома під вартою до 24 червня з альтернативою внесення застави у 20 млн гривень.
Рішення щодо розміру застави було оскаржене в апеляційному суді, оскільки у слідчих Бюро існували обґрунтовані підозри, що колишній військком намагався вийти під заставу та втекти.
Він є фігурантом справи ДБР за статтями 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період) та 366 (службове підроблення) КК України.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисоваза підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду.