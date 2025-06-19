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Суд збільшив заставу колишньому одеському воєнкому Борисову до 45 млн гривень - ДБР

Київ • УНН

 • 886 перегляди

Київський апеляційний суд збільшив розмір застави для ексначальника Одеського ТЦК Євгена Борисова до 45,42 млн гривень. Рішення прийнято через підозри у спробі втечі після внесення попередньої застави.

Суд збільшив заставу колишньому одеському воєнкому Борисову до 45 млн гривень - ДБР

Київський апеляційний суд збільшив розмір застави для фігуранта кримінального провадження ДБР, колишнього начальника Одеського ТЦК та СП Євгена Борисова до 45,42 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

Колегія суддів Київського апеляційного суду 19 червня задовольнила скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора та збільшила розмір застави для фігуранта кримінального провадження ДБР, колишнього начальника Одеського ТЦК та СП до 45,42 млн гривень

- йдеться в повідомленні.

В ДБР не називають ім’я фігуранта, проте з матеріалу справи відомо, що мова йде про ексголову Одеського ТЦК Євгена Борисова.

Доповнення

У травні 2025 року суддя Печерського райсуду залишила колишнього військкома під вартою до 24 червня з альтернативою внесення застави у 20 млн гривень.

Рішення щодо розміру застави було оскаржене в апеляційному суді, оскільки у слідчих Бюро існували обґрунтовані підозри, що колишній військком намагався вийти під заставу та втекти.

Він є фігурантом справи ДБР за статтями 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період) та 366 (службове підроблення) КК України.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисоваза підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Павло Башинський

Павло Башинський

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