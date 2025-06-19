Суд увеличил залог бывшему одесскому военкому Борисову до 45 млн гривен - ГБР

Киевский апелляционный суд увеличил размер залога для фигуранта уголовного производства ГБР, бывшего начальника Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова до 45,42 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 19 июня удовлетворила жалобу прокурора Офиса Генерального прокурора и увеличила размер залога для фигуранта уголовного производства ГБР, бывшего начальника Одесского ТЦК и СП до 45,42 млн гривен. - говорится в сообщении.

В ГБР не называют имя фигуранта, однако из материала дела известно, что речь идет об экс-главе Одесского ТЦК Евгении Борисове.

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В мае 2025 года судья Печерского райсуда оставила бывшего военкома под стражей до 24 июня с альтернативой внесения залога в 20 млн гривен.

Решение относительно размера залога было обжаловано в апелляционном суде, поскольку у следователей Бюро имелись обоснованные подозрения, что бывший военком пытался выйти под залог и сбежать.

Он является фигурантом дела ГБР по статьям 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период) и 366 (служебная подделка) УК Украины.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму свыше 140 миллионов гривен. Обвинительный акт направлен в суд.