Суд увеличил залог бывшему одесскому военкому Борисову до 45 млн гривен - ГБР
Киев • УНН
Киевский апелляционный суд увеличил размер залога для экс-начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова до 45,42 млн гривен. Решение принято из-за подозрений в попытке бегства после внесения предыдущего залога.
Киевский апелляционный суд увеличил размер залога для фигуранта уголовного производства ГБР, бывшего начальника Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова до 45,42 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
Коллегия судей Киевского апелляционного суда 19 июня удовлетворила жалобу прокурора Офиса Генерального прокурора и увеличила размер залога для фигуранта уголовного производства ГБР, бывшего начальника Одесского ТЦК и СП до 45,42 млн гривен.
В ГБР не называют имя фигуранта, однако из материала дела известно, что речь идет об экс-главе Одесского ТЦК Евгении Борисове.
Дополнение
В мае 2025 года судья Печерского райсуда оставила бывшего военкома под стражей до 24 июня с альтернативой внесения залога в 20 млн гривен.
Решение относительно размера залога было обжаловано в апелляционном суде, поскольку у следователей Бюро имелись обоснованные подозрения, что бывший военком пытался выйти под залог и сбежать.
Он является фигурантом дела ГБР по статьям 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период) и 366 (служебная подделка) УК Украины.
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму свыше 140 миллионов гривен. Обвинительный акт направлен в суд.