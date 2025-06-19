Суд увеличил залог бывшему одесскому военкому Борисову до 45 млн гривен - ГБР

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
17:11 • 13813 просмотра
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Эксклюзив
19 июня, 14:14 • 42805 просмотра
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
19 июня, 13:56 • 62016 просмотра
ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года
Эксклюзив
19 июня, 13:07 • 62104 просмотра
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
19 июня, 11:44 • 69708 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
19 июня, 10:50 • 146161 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
19 июня, 07:33 • 68442 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
19 июня, 05:33 • 146634 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 228801 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 94365 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.6м/с
60%
747мм
Популярные новости
Утечка 16 млрд паролей Apple, Facebook, Google: злоумышленники получили актуальные базы данных19 июня, 11:36 • 7680 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА19 июня, 12:22 • 118137 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное19 июня, 12:42 • 59059 просмотра
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ19 июня, 12:44 • 104289 просмотра
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 33962 просмотра
публикации
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ19 июня, 12:44 • 104330 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА19 июня, 12:22 • 118181 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать19 июня, 10:50 • 146161 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 175805 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 187218 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Андрей Сибига
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Германия
Реклама
УНН Lite
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 33993 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное19 июня, 12:42 • 59087 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 183005 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 229977 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 223834 просмотра
Актуальное
Ми-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Микоян МиГ-29
Сухой Су-24

Суд увеличил залог бывшему одесскому военкому Борисову до 45 млн гривен - ГБР

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Киевский апелляционный суд увеличил размер залога для экс-начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова до 45,42 млн гривен. Решение принято из-за подозрений в попытке бегства после внесения предыдущего залога.

Суд увеличил залог бывшему одесскому военкому Борисову до 45 млн гривен - ГБР

Киевский апелляционный суд увеличил размер залога для фигуранта уголовного производства ГБР, бывшего начальника Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова до 45,42 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 19 июня удовлетворила жалобу прокурора Офиса Генерального прокурора и увеличила размер залога для фигуранта уголовного производства ГБР, бывшего начальника Одесского ТЦК и СП до 45,42 млн гривен.

- говорится в сообщении.

В ГБР не называют имя фигуранта, однако из материала дела известно, что речь идет об экс-главе Одесского ТЦК Евгении Борисове.

Дополнение

В мае 2025 года судья Печерского райсуда оставила бывшего военкома под стражей до 24 июня с альтернативой внесения залога в 20 млн гривен.

Решение относительно размера залога было обжаловано в апелляционном суде, поскольку у следователей Бюро имелись обоснованные подозрения, что бывший военком пытался выйти под залог и сбежать.

Он является фигурантом дела ГБР по статьям 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период) и 366 (служебная подделка) УК Украины.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму свыше 140 миллионов гривен. Обвинительный акт направлен в суд.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Украина
Одесса
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9