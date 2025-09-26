За бывшего одесского военкома Борисова внесли залог – источники
Киев • УНН
За бывшего начальника Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова внесли залог в размере 45,42 млн гривен. Киевский апелляционный суд увеличил размер залога для фигуранта уголовного производства ГБР.
За бывшего начальника Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова внесли залог в размере 45,42 млн гривен. Об этом УНН сообщили источники.
Собеседник УНН сообщил, что за бывшего начальника Одесского ТЦК и СП Борисова внесли залог в размере 45,42 млн гривен.
Дополнение
Киевский апелляционный суд увеличил размер залога для фигуранта уголовного производства ГБР, бывшего начальника Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова до 45,42 млн гривен.
В мае 2025 года судья Печерского райсуда оставила бывшего военкома под стражей до 24 июня с альтернативой внесения залога в 20 млн гривен.
Решение о размере залога было обжаловано в апелляционном суде, поскольку у следователей Бюро существовали обоснованные подозрения, что бывший военком пытался выйти под залог и сбежать.
Он является фигурантом дела ГБР по статьям 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период) и 366 (служебный подлог) УК Украины.
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен. Обвинительный акт направлен в суд.