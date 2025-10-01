Незаконно присвоили миллионы гривен: на Житомирщине и Черниговщине разоблачили командиров воинских частей

Правоохранители выявили незаконные денежные начисления в воинских частях в Черниговской и Житомирской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

В Черниговской области командир воинской части и трое его подчиненных организовали фиктивный тыловой пункт, где военные "на бумаге" выполняли обязанности, а фактически - получали незаконные выплаты и ремонтировали частное имущество командира. В результате этих действий государство понесло убытки на более чем 2 млн гривен. Обвинительные акты направлены в суд.

В Житомирской области должностное лицо другой воинской части организовало незаконное начисление дополнительных выплат военным, которые фактически не выполняли боевых задач. Ущерб государству оценили в 600 тысяч гривен. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы и штраф.

Прокуратура открыла производство по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28 (Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением);

ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог);

ч. 5 ст. 426-1 (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий);

ч. 5 ст. 27 (Виды соучастников преступления);

ч. 4 ст. 409 (Уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом).

