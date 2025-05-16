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На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров
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Делегації України та рф досягли принципової згоди зустрітися знову - глава МЗС Туреччини

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Делегації України та росії досягли принципової згоди зустрітися знову. Туреччина запевнила, що докладатиме зусиль для миру між країнами.

Делегації України та рф досягли принципової згоди зустрітися знову - глава МЗС Туреччини

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що делегації України та рф у Стамбулі досягли принципової згоди зустрітися знову, передає УНН із посиланням на Анадолу.

Сторони досягли принципової згоди зустрітися знову 

- повідомив Фідан.

російська делегація задоволена результатами переговорів з Україною - мединський16.05.25, 16:59 • 1192 перегляди

За його словами, Туреччина продовжуватиме докладати всіх зусиль для досягнення міцного миру між росією та Україною.

Умєров: під час перемовин з делегацією рф обговорювалися можливі контакти Зеленського з путіним16.05.25, 16:39 • 1756 переглядiв

Нагадаємо

Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.

Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, була запланована на 12:30. Але російська делегація прибула на місце із запізненням. Зустріч стартувала близько 13:36.

За даними ЗМІ, Україна звинуватила росію в підриві переговорів, вимагаючи їх проведення без США та Туреччини.

Це перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Організація Об'єднаних Націй
Стамбул
Хакан Фідан
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
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