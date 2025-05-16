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Делегации Украины и рф достигли принципиального согласия встретиться снова - глава МИД Турции

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Делегации Украины и россии достигли принципиального согласия встретиться снова. Турция заверила, что будет прилагать усилия для мира между странами.

Делегации Украины и рф достигли принципиального согласия встретиться снова - глава МИД Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации Украины и рф в Стамбуле достигли принципиального согласия встретиться снова, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

Стороны достигли принципиального согласия встретиться снова 

- сообщил Фидан.

российская делегация удовлетворена результатами переговоров с Украиной - мединский16.05.25, 16:59 • 1172 просмотра

По его словам, Турция будет продолжать прилагать все усилия для достижения прочного мира между россией и Украиной.

Умеров: во время переговоров с делегацией рф обсуждались возможные контакты Зеленского с путиным16.05.25, 16:39 • 1748 просмотров

Напомним

Турецкая, американская и украинская делегации встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в рамках российско-украинских мирных переговоров 15 мая около 10:45. Переговоры продолжались до ориентировочно 12 часов.

Трехсторонняя встреча Турция-россия-Украина, которая состоится там же, была запланирована на 12:30. Но российская делегация прибыла на место с опозданием. Встреча стартовала около 13:36.

По данным СМИ, Украина обвинила россию в подрыве переговоров, требуя их проведения без США и Турции.

Это первые прямые переговоры между Киевом и москвой после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать на прямых переговорах, хоть сам их перед этим предложил, и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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Стамбул
Хакан Фидан
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