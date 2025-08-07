Давали накз завдати ракетного удару по Київській телевежі: повідомлено про підозру генералу рф та його підлеглому

$41.610.07
Ексклюзив
08:14 • 6336 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 11827 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 22164 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 44153 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 49694 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 99637 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 68412 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61552 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47857 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 103265 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Рубрики
Українці стали частіше губити речі під час подорожей залізницею: УЗ назвала найцікавіші втрачені предмети6 серпня, 23:42
Дніпропетровська область під ударом безпілотників, вибухи в Дніпрі та Кривому Розі7 серпня, 00:34
Дрони вночі атакували російське суровікіно: пошкоджено залізницюVideo7 серпня, 01:37
Німеччина скорочує виплати українським біженцям7 серпня, 03:09
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указівPhoto05:55
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
Ексклюзив
08:14
Ексклюзив
08:14 • 6338 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 14:54
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 99638 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 6 серпня, 14:07
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 6 серпня, 13:03
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок6 серпня, 12:59
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Тім Кук
Джо Байден
Нарендра Моді
Сполучені Штати Америки
Україна
Індія
Білий дім
Донецька область
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38
Fox News
Ґардіан
Tesla Cybertruck
BFM TV
Шахед-136

Давали накз завдати ракетного удару по Київській телевежі: повідомлено про підозру генералу рф та його підлеглому

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Прокурори повідомили про підозри російському генералу Сергію Кобилашу та полковнику Олегу Скітському за наказ обстріляти цивільні об'єкти в Києві 1 березня 2022 року. Внаслідок атаки загинуло п'ятеро мирних жителів, ще шестеро отримали поранення, а також було пошкоджено Київську телевежу та інші об'єкти.

Давали накз завдати ракетного удару по Київській телевежі: повідомлено про підозру генералу рф та його підлеглому

Київська прокуратура та СБУ повідомили про підозри командувачу дальньої авіації рф сергію кобилашу та командиру 121-го полку олегу скітському. Їх звинувачують в обстрілах цивільних об'єктів Києва 1 березня 2022 року. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурорами Київської міської прокуратури спільно зі слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області повідомлено про підозри командувачу дальньої авіації Військово-Повітряних сил Повітряно-Космічних сил рф та командиру 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку, за наказами яких 1 березня 2022 року військові рф обстрілювали цивільні об’єкти у Києві. Підозри отримали генерал-лейтенант сергій кобилаш та полковник олег скітський

- йдеться у повідомленні.

В результаті авіаударів по Києву тоді загинуло п’ятеро мешканців столиці, ще шестеро отримали поранення. Всі загиблі та постраждалі - мирні люди. Також було пошкоджено апаратну Київської телевежі, автомобілі та спортивний комплекс.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України, а саме як видання наказу на вчинення порушень законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Зазначається, що раніше російський генерал сергій кобилаш отримав підозру за наказ завдати ракетний удар по Охматдиту у Києві 8 липня 2024 року. Також він є підозрюваним у вчиненні інших воєнних злочинів в Україні. У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Командир 121-го бомбардувального авіаполку рф олег скітський підозрюється у завданні ракетного удару по Кривому Рогу влітку 2023 року. Внаслідок атаки загинуло 8 цивільних осіб. Також його підозрюють в причетності до обстрілів енергетичних підприємств та електропідстанцій у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях у 2024 році.

В Черкасах чоловік відкрив стрілянину у закладі харчування: працюють спецпризначенці07.08.25, 12:09

Ольга Розгон

