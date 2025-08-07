Давали накз завдати ракетного удару по Київській телевежі: повідомлено про підозру генералу рф та його підлеглому
Київ • УНН
Прокурори повідомили про підозри російському генералу Сергію Кобилашу та полковнику Олегу Скітському за наказ обстріляти цивільні об'єкти в Києві 1 березня 2022 року. Внаслідок атаки загинуло п'ятеро мирних жителів, ще шестеро отримали поранення, а також було пошкоджено Київську телевежу та інші об'єкти.
Київська прокуратура та СБУ повідомили про підозри командувачу дальньої авіації рф сергію кобилашу та командиру 121-го полку олегу скітському. Їх звинувачують в обстрілах цивільних об'єктів Києва 1 березня 2022 року. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Прокурорами Київської міської прокуратури спільно зі слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області повідомлено про підозри командувачу дальньої авіації Військово-Повітряних сил Повітряно-Космічних сил рф та командиру 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку, за наказами яких 1 березня 2022 року військові рф обстрілювали цивільні об’єкти у Києві. Підозри отримали генерал-лейтенант сергій кобилаш та полковник олег скітський
В результаті авіаударів по Києву тоді загинуло п’ятеро мешканців столиці, ще шестеро отримали поранення. Всі загиблі та постраждалі - мирні люди. Також було пошкоджено апаратну Київської телевежі, автомобілі та спортивний комплекс.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України, а саме як видання наказу на вчинення порушень законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
Зазначається, що раніше російський генерал сергій кобилаш отримав підозру за наказ завдати ракетний удар по Охматдиту у Києві 8 липня 2024 року. Також він є підозрюваним у вчиненні інших воєнних злочинів в Україні. У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.
Командир 121-го бомбардувального авіаполку рф олег скітський підозрюється у завданні ракетного удару по Кривому Рогу влітку 2023 року. Внаслідок атаки загинуло 8 цивільних осіб. Також його підозрюють в причетності до обстрілів енергетичних підприємств та електропідстанцій у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях у 2024 році.
