Эксклюзив
08:14 • 6264 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 11791 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 22138 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 44127 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 49669 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 99606 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 68402 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61550 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47856 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 103244 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Давали приказ нанести ракетный удар по Киевской телебашне: сообщено о подозрении генералу рф и его подчиненному

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Прокуроры сообщили о подозрениях российскому генералу сергею кобылашу и полковнику олегу скитскому за приказ обстрелять гражданские объекты в Киеве 1 марта 2022 года. В результате атаки погибли пятеро мирных жителей, еще шестеро получили ранения, а также были повреждены Киевская телебашня и другие объекты.

Давали приказ нанести ракетный удар по Киевской телебашне: сообщено о подозрении генералу рф и его подчиненному

Киевская прокуратура и СБУ сообщили о подозрениях командующему дальней авиацией рф Сергею Кобылашу и командиру 121-го полка Олегу Скитскому. Их обвиняют в обстрелах гражданских объектов Киева 1 марта 2022 года. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокурорами Киевской городской прокуратуры совместно со следователями ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области сообщено о подозрениях командующему дальней авиацией Военно-Воздушных сил Воздушно-Космических сил РФ и командиру 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка, по приказам которых 1 марта 2022 года военные РФ обстреливали гражданские объекты в Киеве. Подозрения получили генерал-лейтенант Сергей Кобылаш и полковник Олег Скитский

- говорится в сообщении.

В результате авиаударов по Киеву тогда погибли пятеро жителей столицы, еще шестеро получили ранения. Все погибшие и пострадавшие - мирные люди. Также были повреждены аппаратная Киевской телебашни, автомобили и спортивный комплекс.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины, а именно как издание приказа на совершение нарушений законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством, совершенным по предварительному сговору группой лиц.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

Отмечается, что ранее российский генерал Сергей Кобылаш получил подозрение за приказ нанести ракетный удар по Охматдету в Киеве 8 июля 2024 года. Также он является подозреваемым в совершении других военных преступлений в Украине. В марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Командир 121-го бомбардировочного авиаполка РФ Олег Скитский подозревается в нанесении ракетного удара по Кривому Рогу летом 2023 года. В результате атаки погибли 8 гражданских лиц. Также его подозревают в причастности к обстрелам энергетических предприятий и электроподстанций в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях в 2024 году.

Ольга Розгон

