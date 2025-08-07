Давали приказ нанести ракетный удар по Киевской телебашне: сообщено о подозрении генералу рф и его подчиненному
Киев • УНН
Прокуроры сообщили о подозрениях российскому генералу сергею кобылашу и полковнику олегу скитскому за приказ обстрелять гражданские объекты в Киеве 1 марта 2022 года. В результате атаки погибли пятеро мирных жителей, еще шестеро получили ранения, а также были повреждены Киевская телебашня и другие объекты.
Киевская прокуратура и СБУ сообщили о подозрениях командующему дальней авиацией рф Сергею Кобылашу и командиру 121-го полка Олегу Скитскому. Их обвиняют в обстрелах гражданских объектов Киева 1 марта 2022 года. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Прокурорами Киевской городской прокуратуры совместно со следователями ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области сообщено о подозрениях командующему дальней авиацией Военно-Воздушных сил Воздушно-Космических сил РФ и командиру 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка, по приказам которых 1 марта 2022 года военные РФ обстреливали гражданские объекты в Киеве. Подозрения получили генерал-лейтенант Сергей Кобылаш и полковник Олег Скитский
В результате авиаударов по Киеву тогда погибли пятеро жителей столицы, еще шестеро получили ранения. Все погибшие и пострадавшие - мирные люди. Также были повреждены аппаратная Киевской телебашни, автомобили и спортивный комплекс.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины, а именно как издание приказа на совершение нарушений законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством, совершенным по предварительному сговору группой лиц.
Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.
Отмечается, что ранее российский генерал Сергей Кобылаш получил подозрение за приказ нанести ракетный удар по Охматдету в Киеве 8 июля 2024 года. Также он является подозреваемым в совершении других военных преступлений в Украине. В марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.
Командир 121-го бомбардировочного авиаполка РФ Олег Скитский подозревается в нанесении ракетного удара по Кривому Рогу летом 2023 года. В результате атаки погибли 8 гражданских лиц. Также его подозревают в причастности к обстрелам энергетических предприятий и электроподстанций в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях в 2024 году.
