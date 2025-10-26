$41.900.00
Обмеження споживання електроенергії: у кого не буде світла 27 жовтня
15:25 • 11140 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
14:28 • 16558 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 17300 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 25238 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 21887 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21 • 18594 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 34406 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07 • 13920 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50 • 13653 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 10:00 • 34410 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 67359 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 08:45 • 93590 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 76907 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:47 • 97317 перегляди
Дамба дала тріщину: "Мадяр" підтвердив удар по бєлгородському водосховищу

Київ • УНН

 • 2254 перегляди

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив ураження бєлгородського водосховища, здійснене бійцями 1 окремого Центру СБС. Після атаки рівень води впав на 100 см.

Дамба дала тріщину: "Мадяр" підтвердив удар по бєлгородському водосховищу

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив ураження водосховища у бєлгородській області росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис "Мадяра" в соцмережі.

Деталі

Як зазначив Бровді, удар здійснили бійці 1 окремого Центру Сил безпілотних систем (трансформований 14 полк СБС). Він додав, що з моменту атаки рівень води впав на 100 см.

бєлгородське водосховище сьогодні дало тріщину. Операція отримала назву "Дамба, ну ти тримайся, якщо що!"

- йдеться в заяві командувача СБС.

Нагадаємо

У суботу, 25 жовтня, губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомив про пошкодження греблі бєлгородського водосховища. За його словами, у разі повторного ураження можливе "підтоплення заплави річки з боку Харківської області та декількох вулиць населених пунктів області, на яких проживає близько 1000 жителів".

Також УНН повідомляв, що через удар по греблі бєлгородського водосховища під загрозою затоплення опинилися 4 бригади російської армії, що воюють на Вовчанському напрямку.

Євген Устименко

