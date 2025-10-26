Дамба дала тріщину: "Мадяр" підтвердив удар по бєлгородському водосховищу
Київ • УНН
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив ураження бєлгородського водосховища, здійснене бійцями 1 окремого Центру СБС. Після атаки рівень води впав на 100 см.
Деталі
Як зазначив Бровді, удар здійснили бійці 1 окремого Центру Сил безпілотних систем (трансформований 14 полк СБС). Він додав, що з моменту атаки рівень води впав на 100 см.
бєлгородське водосховище сьогодні дало тріщину. Операція отримала назву "Дамба, ну ти тримайся, якщо що!"
Нагадаємо
У суботу, 25 жовтня, губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомив про пошкодження греблі бєлгородського водосховища. За його словами, у разі повторного ураження можливе "підтоплення заплави річки з боку Харківської області та декількох вулиць населених пунктів області, на яких проживає близько 1000 жителів".
Також УНН повідомляв, що через удар по греблі бєлгородського водосховища під загрозою затоплення опинилися 4 бригади російської армії, що воюють на Вовчанському напрямку.