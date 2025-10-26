Дамба дала трещину: "Мадяр" подтвердил удар по белгородскому водохранилищу

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил поражение водохранилища в белгородской области россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение "Мадяра" в соцсети.

Как отметил Бровди, удар нанесли бойцы 1 отдельного Центра Сил беспилотных систем (трансформированный 14 полк СБС). Он добавил, что с момента атаки уровень воды упал на 100 см.

белгородское водохранилище сегодня дало трещину. Операция получила название "Дамба, ну ты держись, если что!"