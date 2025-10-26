Дамба дала трещину: "Мадяр" подтвердил удар по белгородскому водохранилищу
Киев • УНН
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил поражение белгородского водохранилища, осуществленное бойцами 1 отдельного Центра СБС. После атаки уровень воды упал на 100 см.
Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил поражение водохранилища в белгородской области россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение "Мадяра" в соцсети.
Детали
Как отметил Бровди, удар нанесли бойцы 1 отдельного Центра Сил беспилотных систем (трансформированный 14 полк СБС). Он добавил, что с момента атаки уровень воды упал на 100 см.
белгородское водохранилище сегодня дало трещину. Операция получила название "Дамба, ну ты держись, если что!"
Напомним
В субботу, 25 октября, губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил о повреждении плотины белгородского водохранилища. По его словам, в случае повторного поражения возможно "подтопление поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов области, на которых проживает около 1000 жителей".
Также УНН сообщал, что из-за удара по плотине белгородского водохранилища под угрозой затопления оказались 4 бригады российской армии, воюющие на Волчанском направлении.