Дамба дала трещину: "Мадяр" подтвердил удар по белгородскому водохранилищу

15:25 • 10358 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
14:28 • 15778 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 16674 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 24733 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 21628 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 18457 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 33889 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 13868 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 13617 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
26 октября, 07:48 • 16030 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
Число пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 32 человек26 октября, 09:16 • 22300 просмотра
Громкое ограбление Лувра: следствие подозревает, что грабители имели сообщников среди сотрудников музея26 октября, 09:25 • 5280 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо появились вместе на публике в ПарижеVideo26 октября, 11:22 • 6550 просмотра
Столицу РФ, вероятно, окружили многоуровневой системой ПВО: в сети показали картуVideo26 октября, 12:45 • 11648 просмотра
В сети показали, как москву окружили многоуровневой системой ПВОPhoto13:10 • 10559 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 33901 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 66910 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 93237 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 76546 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 96988 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 36411 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 42815 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 42996 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 43598 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 46078 просмотра
Дамба дала трещину: "Мадяр" подтвердил удар по белгородскому водохранилищу

Киев • УНН

 • 1836 просмотра

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил поражение белгородского водохранилища, осуществленное бойцами 1 отдельного Центра СБС. После атаки уровень воды упал на 100 см.

Дамба дала трещину: "Мадяр" подтвердил удар по белгородскому водохранилищу

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил поражение водохранилища в белгородской области россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение "Мадяра" в соцсети.

Детали

Как отметил Бровди, удар нанесли бойцы 1 отдельного Центра Сил беспилотных систем (трансформированный 14 полк СБС). Он добавил, что с момента атаки уровень воды упал на 100 см.

белгородское водохранилище сегодня дало трещину. Операция получила название "Дамба, ну ты держись, если что!"

- говорится в заявлении командующего СБС.

Напомним

В субботу, 25 октября, губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил о повреждении плотины белгородского водохранилища. По его словам, в случае повторного поражения возможно "подтопление поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов области, на которых проживает около 1000 жителей".

Также УНН сообщал, что из-за удара по плотине белгородского водохранилища под угрозой затопления оказались 4 бригады российской армии, воюющие на Волчанском направлении.

Евгений Устименко

