"Дає надію на припинення конфлікту в Україні": Індія схвалює зустріч Трампа та путіна на Алясці
Київ • УНН
Індія підтримує майбутню зустріч Дональда Трампа та володимира путіна на Алясці. Нью-Делі вважає саміт перспективним кроком до завершення війни в Україні.
Індія підтримує майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці. Про це йдеться у заяві МЗС Індії, повідомляє УНН із посиланням на The Times of India.
Деталі
Зазначається, що Нью-Делі розглядає цей саміт як перспективний крок до закінчення війни в Україні.
Індія вітає порозуміння, досягнуте між Сполученими Штатами та російською федерацією щодо зустрічі на Алясці 15 серпня 2025 року. Ця зустріч дає надію на припинення конфлікту в Україні, що досі триває, та відкриває перспективи для миру. Як неодноразово заявляв прем’єр-міністр Нарендра Моді - це не ера війни
В МЗС додали, що Індія таким чином "схвалює майбутній саміт і готова підтримати ці зусилля".
Нагадаємо
Днями президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового 25% мита на Індію за купівлю нафти в росії.
Міністерство закордонних справ Індії заявило, що тарифи, встановлені США через імпорт російської нафти, є "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими".
