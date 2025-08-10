$41.460.00
"Дає надію на припинення конфлікту в Україні": Індія схвалює зустріч Трампа та путіна на Алясці

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Індія підтримує майбутню зустріч Дональда Трампа та володимира путіна на Алясці. Нью-Делі вважає саміт перспективним кроком до завершення війни в Україні.

"Дає надію на припинення конфлікту в Україні": Індія схвалює зустріч Трампа та путіна на Алясці

Індія підтримує майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці. Про це йдеться у заяві МЗС Індії, повідомляє УНН із посиланням на The Times of India.

Деталі

Зазначається, що Нью-Делі розглядає цей саміт як перспективний крок до закінчення війни в Україні.

Індія вітає порозуміння, досягнуте між Сполученими Штатами та російською федерацією щодо зустрічі на Алясці 15 серпня 2025 року. Ця зустріч дає надію на припинення конфлікту в Україні, що досі триває, та відкриває перспективи для миру. Як неодноразово заявляв прем’єр-міністр Нарендра Моді - це не ера війни

- вказується у заяві індійського зовнішньополітичного відомства.

В МЗС додали, що Індія таким чином "схвалює майбутній саміт і готова підтримати ці зусилля".

Нагадаємо

Днями президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового 25% мита на Індію за купівлю нафти в росії.

Міністерство закордонних справ Індії заявило, що тарифи, встановлені США через імпорт російської нафти, є "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими".

Прем'єр Індії Моді мав телефонну розмову з путіним: обговорили Україну08.08.25, 17:52 • 4362 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Нью-Делі
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Сполучені Штати Америки