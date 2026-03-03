Чому вони не воюють? Рух "Чесна мобілізація" виклав нові профайли на блогерів та активістів, які ухиляються від служби.

Рух "Чесна мобілізація" опублікував нові досьє на відомих осіб, які ухиляються від військової служби. Зокрема, активістами руху розміщені профайли на блогера Ігоря Мосійчука та активіста Віталія Шабуніна.

Так, у досьє сказано, що блогер Ігор Мосійчук, який перебуває під персональними санкціями РНБО, хоча й має військовий досвід, ухиляється від мобілізації та активно критикує ТЦК.

"В 90-х Мосійчук пройшов строкову службу в радянській армії. В 2014 році обіймав займався зв’язками з громадськістю в батальйоні "Азов". Згодом був обраний до ВР, і таким чином звільнився з військової служби. Але у 2022 році Мосійчук почав критикувати Україну. Заявляв, що "наша влада сама винна у війні", і що її можна було уникнути дипломатичним шляхом. Російські медіа розібрали його заяви на цитати. У 2025 році проти Мосійчука запровадили персональні санкції. Мосійчуку 53 роки, він придатний до служби в тилу, не має підстав для відстрочки або бронювання. Наявність у санкційних списках не звільняє від військового обов'язку. Але він втік за кордон і активно пропагує російські наративи", - ідеться в досьє руху.

Як сказано в профайлі голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, він роками фіктивно рахувався на військовій службі, не покидаючи Києва, при чому отримував "бойові" та привласнив позашляховик Nissan Pathfinder, який волонтери купили для його підзрозділу.

"Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін роками фіктивно рахувався на військовій службі, не покидаючи Києва. За час служби він отримав понад 1 млн грн "бойових". Але його служба виявилася фейком, як і заяви про те, що він брав "участь в боях за Київ". На папері був водієм-електриком, стрільцем і навіть розвідником. Крім того, Шабунін привласнив позашляховик Nissan Pathfinder, який волонтери купили для потреб його підрозділу. Після розголосу ДБР повідомило Шабуніну про підозру щодо шахрайства та ухилення від військової служби. Йому загрожує до 10 років в’язниці", - сказано в досьє Шабуніна.

Нагадаємо, раніше рух "Чесна мобілізація" виклав "профайл ухилянта" на низку блогерів та активістів, зокрема, там розміщені досьє на Данила Мокрика та Михайла Жернакова.