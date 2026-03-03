$43.230.13
Почему они не воюют? Движение "Честная мобилизация" выложило новые профайлы на уклоняющихся от службы блоггеров и активистов

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

Почему они не воюют? Движение "Честная мобилизация" выложило новые профайлы на уклоняющихся от службы блоггеров и активистов.

Почему они не воюют? Движение "Честная мобилизация" выложило новые профайлы на уклоняющихся от службы блоггеров и активистов

Движение "Честная мобилизация" опубликовало новые досье на известных людей, уклоняющихся от военной службы. В частности, активистами движения размещены профайлы на блоггера Игоря Мосийчука и активиста Виталия Шабунина. 

Так, в досье говорится, что блогер Игорь Мосийчук, находящийся под персональными санкциями СНБО, хотя и имеет военный опыт, уклоняется от мобилизации и активно критикует ТЦК. 

"В 90-х Мосийчук прошел срочную службу в советской армии. В 2014 году занимался связями с общественностью в батальоне "Азов". Впоследствии был избран в ВР, и таким образом уволился с военной службы. Но в 2022 году Мосийчук стал критиковать Украину. Заявлял, что "наша власть сама виновата в войне", и что ее можно было избежать дипломатическим путем. Российские СМИ разобрали его заявления на цитаты. В 2025 году против Мосийчука ввели персональные санкции. Мосийчуку 53 года, он пригоден к службе в тылу, не имеет оснований для отсрочки или бронирования. Наличие в санкционных списках не освобождает от воинского долга. Но он скрылся за границу и активно пропагандирует российские нарративы", - говорится в досье движения. 

Как сказано в профайле главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, он годами фиктивно был оформлен на военной службе, хотя не покидал Киев, при этом получал "боевые" и присвоил внедорожник Nissan Pathfinder, который волонтеры купили для его подразделения. 

"Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин годами фиктивно был оформлен на военной службе, но при этом не покидал Киев. За время службы он получил более 1 млн грн "боевых". Но его служба оказалась фейком, как и заявления о том, что он "принимал участие в боях за Киев". На бумаге был водителем-электриком, стрелком и даже разведчиком. Кроме того, Шабунин присвоил внедорожник Nissan Pathfinder, который волонтеры купили для нужд его подразделения. После огласки ДБР сообщило Шабунину о подозрении в мошенничестве и уклонении от военной службы. Ему грозит до 10 лет тюрьмы", - говорится в досье Шабунина.

Напомним, ранее движение "Честная мобилизация" выложило "профайл ухылянта" на ряд блогеров и активистов, в частности, там размещены досье на Данила Мокрика и Михаила Жернакова.

Лилия Подоляк

Политика
российская пропаганда
Санкции
Мобилизация
ТЦК и СП
Блогеры
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина
Киев