Через кортеж Трампа поліція у Нью-Йорку заблокувала проїзд Макрону

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон був заблокований американською поліцією після виступу в ООН через проїзд кортежу Дональда Трампа. Він зателефонував американському колезі, щоб вирішити ситуацію, а потім продовжив розмову з ним посеред вулиці.

Через кортеж Трампа поліція у Нью-Йорку заблокувала проїзд Макрону

Президент Франції Еммануель Макрон був заблокований американською поліцією після свого виступу у штаб-квартирі ООН через проїзд кортежу президента США Дональда Трампа через Нью-Йорк у понеділок, 22 вересня, повідомляє BFMTV, пише УНН.

Деталі

"На виїзді зі штаб-квартири ООН, де він офіційно оголосив про визнання Францією Держави Палестина, Еммануеля Макрона було заблоковано на вулиці президентським кортежем Дональда Трампа в Нью-Йорку в понеділок, 22 вересня", - ідеться у публікації.

Франція визнала палестинську державу - Макрон22.09.25, 23:04 • 3444 перегляди

"Прошу вибачення, пане президенте, зараз усе перекрито", - сказав йому поліцейський, перш ніж подати сигнал про наближення кортежу.

На знімках, опублікованих Brut у соціальних мережах, Еммануель Макрон зателефонував своєму американському колезі, щоб спробувати вибратися.

@brutofficiel

Quand Emmanuel Macron appelle Donald Trump car le convoi du président américain le bloque dans les rues de New-York. 

♬ son original - Brut.

"Уявляєте, я зараз чекаю на вулиці, тому що для вас все перекрито", - посміхнувся він у телефонну трубку.

Після кількох хвилин очікування вулицю було звільнено, але лише для пішоходів. Це змусило президента Франції продовжити розмову з Дональдом Трампом прямо посеред вулиці, коли він намагався дістатися до французького посольства, пише видання.

Макрон подав до суду за наклеп про першу леді Франції: адвокат обіцяє "наукові" докази - Politico18.09.25, 14:07 • 3148 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Нью-Йорк
Франція
Палестинська держава