Через кортеж Трампа поліція у Нью-Йорку заблокувала проїзд Макрону

Президент Франції Еммануель Макрон був заблокований американською поліцією після виступу в ООН через проїзд кортежу Дональда Трампа. Він зателефонував американському колезі, щоб вирішити ситуацію, а потім продовжив розмову з ним посеред вулиці.
Президент Франції Еммануель Макрон був заблокований американською поліцією після свого виступу у штаб-квартирі ООН через проїзд кортежу президента США Дональда Трампа через Нью-Йорк у понеділок, 22 вересня, повідомляє BFMTV, пише УНН.
Деталі
"На виїзді зі штаб-квартири ООН, де він офіційно оголосив про визнання Францією Держави Палестина, Еммануеля Макрона було заблоковано на вулиці президентським кортежем Дональда Трампа в Нью-Йорку в понеділок, 22 вересня", - ідеться у публікації.
"Прошу вибачення, пане президенте, зараз усе перекрито", - сказав йому поліцейський, перш ніж подати сигнал про наближення кортежу.
На знімках, опублікованих Brut у соціальних мережах, Еммануель Макрон зателефонував своєму американському колезі, щоб спробувати вибратися.
"Уявляєте, я зараз чекаю на вулиці, тому що для вас все перекрито", - посміхнувся він у телефонну трубку.
Після кількох хвилин очікування вулицю було звільнено, але лише для пішоходів. Це змусило президента Франції продовжити розмову з Дональдом Трампом прямо посеред вулиці, коли він намагався дістатися до французького посольства, пише видання.
