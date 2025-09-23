Из-за кортежа Трампа полиция в Нью-Йорке заблокировала проезд Макрону
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон был заблокирован американской полицией после выступления в ООН из-за проезда кортежа Дональда Трампа. Он позвонил американскому коллеге, чтобы разрешить ситуацию, а затем продолжил разговор с ним посреди улицы.
Президент Франции Эммануэль Макрон был заблокирован американской полицией после своего выступления в штаб-квартире ООН из-за проезда кортежа президента США Дональда Трампа через Нью-Йорк в понедельник, 22 сентября, сообщает BFMTV, пишет УНН.
Детали
"На выезде из штаб-квартиры ООН, где он официально объявил о признании Францией Государства Палестина, Эммануэль Макрон был заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа в Нью-Йорке в понедельник, 22 сентября", - говорится в публикации.
"Прошу прощения, господин президент, сейчас все перекрыто", - сказал ему полицейский, прежде чем подать сигнал о приближении кортежа.
На снимках, опубликованных Brut в социальных сетях, Эммануэль Макрон позвонил своему американскому коллеге, чтобы попытаться выбраться.
"Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас все перекрыто", - улыбнулся он в телефонную трубку.
После нескольких минут ожидания улица была освобождена, но только для пешеходов. Это заставило президента Франции продолжить разговор с Дональдом Трампом прямо посреди улицы, когда он пытался добраться до французского посольства, пишет издание.
