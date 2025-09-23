Из-за кортежа Трампа полиция в Нью-Йорке заблокировала проезд Макрону

$41.380.13
48.730.31
ukenru
05:00 • 17022 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 17731 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 21895 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 37715 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 40747 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 40399 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 61815 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 68427 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 63086 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 30600 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
55%
751мм
Популярные новости
Директор компании присвоил почти 4 млн грн, выделенных на модульные дома в Киевской областиPhoto23 сентября, 01:12 • 14011 просмотра
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов23 сентября, 01:48 • 16538 просмотра
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo23 сентября, 02:44 • 16836 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 10969 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 6444 просмотра
публикации
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 6458 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 10980 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров05:00 • 17022 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 58065 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 61815 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Махмуд Аббас
Эмманюэль Макрон
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Бельгия
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 58065 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 27751 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 43759 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 95131 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 116937 просмотра
Актуальное
Хранитель
Facebook
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot

Из-за кортежа Трампа полиция в Нью-Йорке заблокировала проезд Макрону

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон был заблокирован американской полицией после выступления в ООН из-за проезда кортежа Дональда Трампа. Он позвонил американскому коллеге, чтобы разрешить ситуацию, а затем продолжил разговор с ним посреди улицы.

Из-за кортежа Трампа полиция в Нью-Йорке заблокировала проезд Макрону

Президент Франции Эммануэль Макрон был заблокирован американской полицией после своего выступления в штаб-квартире ООН из-за проезда кортежа президента США Дональда Трампа через Нью-Йорк в понедельник, 22 сентября, сообщает BFMTV, пишет УНН.

Детали

"На выезде из штаб-квартиры ООН, где он официально объявил о признании Францией Государства Палестина, Эммануэль Макрон был заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа в Нью-Йорке в понедельник, 22 сентября", - говорится в публикации.

Франция признала палестинское государство - Макрон22.09.25, 23:04 • 3460 просмотров

"Прошу прощения, господин президент, сейчас все перекрыто", - сказал ему полицейский, прежде чем подать сигнал о приближении кортежа.

На снимках, опубликованных Brut в социальных сетях, Эммануэль Макрон позвонил своему американскому коллеге, чтобы попытаться выбраться.

@brutofficiel

Quand Emmanuel Macron appelle Donald Trump car le convoi du président américain le bloque dans les rues de New-York. 

♬ son original - Brut.

"Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас все перекрыто", - улыбнулся он в телефонную трубку.

После нескольких минут ожидания улица была освобождена, но только для пешеходов. Это заставило президента Франции продолжить разговор с Дональдом Трампом прямо посреди улицы, когда он пытался добраться до французского посольства, пишет издание.

Макрон подал в суд за клевету о первой леди Франции: адвокат обещает "научные" доказательства - Politico18.09.25, 14:07 • 3149 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Нью-Йорк
Франция
Государство Палестина