Частина Рівного залишилася без світла: стала відома причина
Київ • УНН
Частина Рівного залишилася без світла через аварійну ситуацію на одному з об'єктів Укренерго. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, графік погодинних відключень не запроваджено.
Рівне ввечері у вівторок, 11 листопада, частково залишилося без світла через аварійну ситуацію, що сталася на одному з об'єктів Укренерго. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Олександр Коваль, передає УНН.
Деталі
Частина обласного центру залишилася без світла. Усе через аварійну ситуацію, що сталася на одному з об'єктів Укренерго
За його словами, наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Коваль додав, що графік погодинних відключень на Рівненщині не запроваджений.
Нагадаємо
Міненерго пояснило, як ухвалюються рішення про запровадження обмежень електроенергії. Графіки відключень залежать від ситуації в енергосистемі, яка може змінюватися щогодини.
