19:55
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 25663 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 34226 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 51158 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 33296 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 49787 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 40840 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 22924 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 24829 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 26268 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Графики отключений электроэнергии
Часть Ровно осталась без света: стала известна причина

Киев • УНН

 500 просмотра

Часть Ровно осталась без света из-за аварийной ситуации на одном из объектов Укрэнерго. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, график почасовых отключений не введен.

Часть Ровно осталась без света: стала известна причина

Ровно частично без света из-за аварийной ситуации, произошедшей на одном из объектов Укрэнерго. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль, передает УНН.

Часть областного центра осталась без света. Все из-за аварийной ситуации, произошедшей на одном из объектов Укрэнерго 

- сообщил Коваль.

По его словам, сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. 

Коваль добавил, что график почасовых отключений сегодня в Ровенской области не введен.

Вадим Хлюдзинский

