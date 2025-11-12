Часть Ровно осталась без света: стала известна причина
Киев • УНН
Часть Ровно осталась без света из-за аварийной ситуации на одном из объектов Укрэнерго. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, график почасовых отключений не введен.
Ровно частично без света из-за аварийной ситуации, произошедшей на одном из объектов Укрэнерго. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль, передает УНН.
Часть областного центра осталась без света. Все из-за аварийной ситуации, произошедшей на одном из объектов Укрэнерго
По его словам, сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Коваль добавил, что график почасовых отключений сегодня в Ровенской области не введен.
