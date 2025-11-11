Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
Киев • УНН
12 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений электроэнергии. Без света будут от 2 до 4 очередей в течение суток.
Завтра, 12 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Время и объем применения ограничений будут следующими:
• с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей;
• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
В компании напомнили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
