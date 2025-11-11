$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10695 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 27128 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35313 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52775 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 34076 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50613 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41597 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22963 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24867 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26297 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18792 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11349 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17644 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9756 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6282 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52775 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 46005 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50613 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41597 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94201 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6368 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30060 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35322 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 61025 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 137016 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг

Київ • УНН

 • 27129 перегляди

12 листопада в більшості регіонів України діятимуть графіки відключень електроенергії. Без світла будуть від 2 до 4 черг упродовж доби.

Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг

У більшості регіонів України завтра будуть діяти графіки відключень - упродовж доби без світла будуть від 2 до 4 черг, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 12 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

- йдеться у повідомленні.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

У компанії нагадали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. 

Графіки вже стали менші, відбувається робота над їх мінімізацією - Міненерго10.11.25, 19:28 • 25189 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна