Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
Київ • УНН
12 листопада в більшості регіонів України діятимуть графіки відключень електроенергії. Без світла будуть від 2 до 4 черг упродовж доби.
У більшості регіонів України завтра будуть діяти графіки відключень - упродовж доби без світла будуть від 2 до 4 черг, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 12 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
У компанії нагадали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
