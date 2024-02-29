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Буданов про звільнення Залужного: Якщо все було чудово, то чому ми перебуваємо там, де є?

Київ • УНН

 • 29661 перегляди

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що навряд чи між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним були особисті розбіжності.

Буданов про звільнення Залужного: Якщо все було чудово, то чому ми перебуваємо там, де є?

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає малоймовірним, що до звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ призвели особисті розбіжності між ним та Володимиром Зеленським. За його словами, Зеленський ухвалив правильне рішення, замінивши Залужного. Про це Буданов заявив в інтерв'ю CBC News, передає УНН

Деталі 

Відповідаючи на запитання про можливі непорозуміння між Зеленським та Залужним, Буданов сказав, що навряд чи між ними могли бути особисті розбіжності, коли один із них був "прямим підлеглим іншого". 

Він також висловив думку, що Зеленський ухвалив правильне рішення, замінивши Залужного. 

"Якщо все добре, все чудово і все робиться правильно, то чому ми перебуваємо в тій ситуації, в якій перебуваємо?" - сказав він.

Доповнення 

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю FoxNews відповів на запитання про заміну Головнокомандувача ЗСУ та іншого вищого командування, вказавши на перезавантаження. 

The Washington Post писало, що конфлікт між Президентом України Володимиром Зеленським та вже колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним спровокувала кремлівська ІПСО

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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Фокс Ньюс
Головне управління розвідки України
The Washington Post
Збройні сили України
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