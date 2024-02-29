Буданов об освобождении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы находимся там, где есть?

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает маловероятным, что к увольнению Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ привели личные разногласия между ним и Владимиром Зеленским. По его словам, Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного. Об этом Буданов заявил в интервью CBC News, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о возможных недоразумениях между Зеленским и Залужным, Буданов сказал, что вряд ли между ними могли быть личные разногласия, когда один из них был "прямым подчиненным другого".

Он также выразил мнение, что Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного.

"Если все хорошо, все прекрасно и все делается правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?" - сказал он.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью FoxNews ответил на вопрос о замене Главнокомандующего ВСУ и другого высшего командования, указав на перезагрузку.

The Washington Post писало, что конфликт между Президентом Украины Владимиром Зеленским и уже бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным спровоцировала кремлевская ИПСО.