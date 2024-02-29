Буданов об освобождении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы находимся там, где есть?

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  12972 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  62315 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  130563 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
  •  148078 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
  •  145035 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  145044 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  141343 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  163207 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  178553 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  162683 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Буданов об освобождении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы находимся там, где есть?

Буданов об освобождении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы находимся там, где есть?

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 09:36  •  10373 просмотра

Read in English

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины считает, что вряд ли между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным были личные разногласия.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает маловероятным, что к увольнению Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ привели личные разногласия между ним и Владимиром Зеленским. По его словам, Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного. Об этом Буданов заявил в интервью CBC News, передает УНН

Детали 

Отвечая на вопрос о возможных недоразумениях между Зеленским и Залужным, Буданов сказал, что вряд ли между ними могли быть личные разногласия, когда один из них был "прямым подчиненным другого". 

Он также выразил мнение, что Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного. 

"Если все хорошо, все прекрасно и все делается правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?" - сказал он.

Дополнение 

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью FoxNews ответил на вопрос о замене Главнокомандующего ВСУ и другого высшего командования, указав на перезагрузку. 

The Washington Post писало, что конфликт между Президентом Украины Владимиром Зеленским и уже бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным спровоцировала кремлевская ИПСО

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
foks-niusФокс Ньюс
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
the-washington-postВашингтон Пост
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный
Буданов про звільнення Залужного: Якщо все було чудово, то чому ми перебуваємо там, де є?
Budanov on Zaluzhny's dismissal: If everything was fine, why are we where we are?
Новости по теме

Буданов об освобождении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы находимся там, где есть?

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины считает, что вряд ли между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным были личные разногласия.

Война •   •  10373 просмотра
Буданов об освобождении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы находимся там, где есть?

Три за утро: Силы обороны "отминусовали" еще два российских Су-34

Сегодня украинские военные уничтожили еще два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Война •   •  12227 просмотра
Три за утро: Силы обороны "отминусовали" еще два российских Су-34

Прокудин показал последствия обстрела оккупантами многоквартирного дома в Херсоне

32-летний мужчина получил взрывное ранение и травму плеча после того, как 28 февраля российский снаряд попал в многоквартирный дом в Днепровском районе Херсона.

Война •   •  12723 просмотра
Прокудин показал последствия обстрела оккупантами многоквартирного дома в Херсоне

На левобережье Днепра враг прибегнул к четырем штурмам, понес потери и отошел - Силы обороны Юга

Силы обороны юга Украины сообщили, что российские войска потеряли 54 солдата, 8 орудий и различную технику во время 4 попыток штурма левого берега Днепра.

Война •   •  11835 просмотра
На левобережье Днепра враг прибегнул к четырем штурмам, понес потери и отошел - Силы обороны Юга

Премьер Франции считает россию угрозой и поддерживает заявление Макрона об отправке французской армии в Украину

Франция может направить военнослужащих в Украину для тренировки украинских сил или помощи в защите границ, при этом французские солдаты не будут участвовать в прямых боевых действиях.

Политика •   •  11002 просмотра
Премьер Франции считает россию угрозой и поддерживает заявление Макрона об отправке французской армии в Украину

российские пилоты меньше наглеют после сбития более десятка Су-34 - Игнат

российские пилоты стали менее "наглыми" после того, как в феврале Украина сбила более десятка их самолетов.

Война •   •  10780 просмотра
российские пилоты меньше наглеют после сбития более десятка Су-34 - Игнат

После заявления об отставке Макконнелла, Украина теряет одного из основных сторонников среди республиканцев в Сенате

С отставкой Макконнелла с должности лидера республиканцев в Сенате Украина теряет важного союзника в принятии двухпартийных пакетов помощи.

Война •   •  11297 просмотра
После заявления об отставке Макконнелла, Украина теряет одного из основных сторонников среди республиканцев в Сенате

Канцлер Австрии предостерег от "спирали эскалации" в войне рф против Украины

Канцлер Австрии Карл Нехаммер предостерег от "спирали эскалации" в войне рф против Украины и указал, что нужны новые решения для ее мирного завершения, в том числе с привлечением стран БРИКС, таких как Китай и Индия.

Война •   •  14223 просмотра
Канцлер Австрии предостерег от "спирали эскалации" в войне рф против Украины

Буданов заверил, что Украина никогда не согласится "заморозить" войну

Глава разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина никогда не согласится признать российский контроль над захваченными территориями и заморозить войну.

Война •   •  14086 просмотра
Буданов заверил, что Украина никогда не согласится "заморозить" войну

Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины - ОВА

Ночью и утром враг обстрелял пять населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 66 взрывов.

Война •   •  12803 просмотра
Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины - ОВА