Буданов об освобождении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы находимся там, где есть?
Киев • УНН
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины считает, что вряд ли между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным были личные разногласия.
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает маловероятным, что к увольнению Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ привели личные разногласия между ним и Владимиром Зеленским. По его словам, Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного. Об этом Буданов заявил в интервью CBC News, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос о возможных недоразумениях между Зеленским и Залужным, Буданов сказал, что вряд ли между ними могли быть личные разногласия, когда один из них был "прямым подчиненным другого".
Он также выразил мнение, что Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного.
"Если все хорошо, все прекрасно и все делается правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?" - сказал он.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью FoxNews ответил на вопрос о замене Главнокомандующего ВСУ и другого высшего командования, указав на перезагрузку.
The Washington Post писало, что конфликт между Президентом Украины Владимиром Зеленским и уже бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным спровоцировала кремлевская ИПСО.
Буданов об освобождении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы находимся там, где есть?
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины считает, что вряд ли между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным были личные разногласия.
Три за утро: Силы обороны "отминусовали" еще два российских Су-34
Сегодня украинские военные уничтожили еще два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.
Прокудин показал последствия обстрела оккупантами многоквартирного дома в Херсоне
32-летний мужчина получил взрывное ранение и травму плеча после того, как 28 февраля российский снаряд попал в многоквартирный дом в Днепровском районе Херсона.
На левобережье Днепра враг прибегнул к четырем штурмам, понес потери и отошел - Силы обороны Юга
Силы обороны юга Украины сообщили, что российские войска потеряли 54 солдата, 8 орудий и различную технику во время 4 попыток штурма левого берега Днепра.
Премьер Франции считает россию угрозой и поддерживает заявление Макрона об отправке французской армии в Украину
Франция может направить военнослужащих в Украину для тренировки украинских сил или помощи в защите границ, при этом французские солдаты не будут участвовать в прямых боевых действиях.
российские пилоты меньше наглеют после сбития более десятка Су-34 - Игнат
российские пилоты стали менее "наглыми" после того, как в феврале Украина сбила более десятка их самолетов.
После заявления об отставке Макконнелла, Украина теряет одного из основных сторонников среди республиканцев в Сенате
С отставкой Макконнелла с должности лидера республиканцев в Сенате Украина теряет важного союзника в принятии двухпартийных пакетов помощи.
Канцлер Австрии предостерег от "спирали эскалации" в войне рф против Украины
Канцлер Австрии Карл Нехаммер предостерег от "спирали эскалации" в войне рф против Украины и указал, что нужны новые решения для ее мирного завершения, в том числе с привлечением стран БРИКС, таких как Китай и Индия.
Буданов заверил, что Украина никогда не согласится "заморозить" войну
Глава разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина никогда не согласится признать российский контроль над захваченными территориями и заморозить войну.
Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины - ОВА
Ночью и утром враг обстрелял пять населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 66 взрывов.