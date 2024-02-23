Зеленський відповів, чому звільнив Залужного
Київ • УНН
Зеленський прокоментував своє рішення про заміну Головнокомандувача Збройних сил України та вищого командування.
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю FoxNews відповів на запитання про заміну Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та іншого вищого командування, вказавши на перезавантаження, пише УНН.
Деталі
"Перезавантаження в менеджменті вищого командування. Щось, що нам справді потрібно. Ми не говоримо про якесь перезавантаження напрямку наших дій. Ми просто говоримо, що деякі речі не змінилися за останній період часу", - вказав Зеленський, згідно з перекладом телеканалу, у відповідь на запитання про заміну Головкома ЗСУ та вищого командування і що це означає.
"Ми повинні бути швидшими. Це означає позбутися всієї бюрократії, яка у нас є. Інакше у нас не буде жодного шансу. Отже, бути розумними, технологічними, більш технологічними і, звичайно, швидкими. Час - це гроші. У нашому випадку це не гроші, а життя людей", - зазначив Президент.
У відповідь на запитання з проводу звання Героя України для Валерія Залужного і того, як він думає, чи залишиться він прихильником його і його уряду, і чи була якась частина цього рішення про те, що він може бути опозицією, Зеленський відповів: "Це його вибір. Він захищав нашу націю, нашу країну. Тому я присвоїв йому звання Героя. Я йому дуже вдячний".
Нагадаємо
8 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського.
Конфлікт Зеленського і Залужного роками готували з кремля – WP20.02.24, 18:45 • 102159 переглядiв