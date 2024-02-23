Зеленский ответил, почему уволил Залужного
Зеленский прокомментировал свое решение о замене Главнокомандующего Вооруженных сил Украины и высшего командования.
Потери армии рф в пять раз больше, чем у ВСУ - Зеленский
По словам президента Зеленского в интервью Fox News, российская армия понесла потери, которые в пять раз превышают потери украинской армии.
В Одесской области осуществили тестовый запуск аэротрансфера в аэропорт Кишинев
22 февраля состоялся тестовый рейс нового аэротрансфера между Одессой и аэропортом Кишинева, который должен начать регулярные рейсы с 1 марта.
Вражеские дроны ударили по агропредприятию на Харьковщине: погибло 15 коров
Вражеские беспилотники 22 февраля уничтожили 15 коров на частном сельскохозяйственном предприятии в селе Мокрая Ракитная Харьковской области.
Украина договорились о третьем пересмотре программы с МВФ, ожидает 5,4 млрд долл. в этом году
Украина и МВФ договорились на уровне экспертов о третьем пересмотре программы расширенного финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов, при этом Украина ожидает 5,4 миллиарда долларов помощи МВФ в 2024 году, чтобы максимизировать внутренние ресурсы для обороны от России.
Враг ночью ударил по Мирноградской громаде в Донецкой области: есть погибшие и раненые
Ночью враг атаковал Мирноградскую громаду в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
В Херсонской области вражеские обстрелы усилились, один погибший и двое раненых
Российские войска выпустили более 1700 снарядов по Херсонской области в Украине, попав в жилые районы и объекты критической инфраструктуры, в результате чего погиб 1 человек.
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 408 тысяч
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла более 408 000 военнослужащих, 6 526 танков и тысячи других единиц военной техники.
Атака рф на Днепр и область: попали по многоэтажке и предприятию, 2 пострадавших в больнице, под завалами ищут людей
Во время атаки российских беспилотников в Днепре 8 человек были ранены, когда беспилотники попали в многоэтажку и предприятие, причем 2 человека остались в больнице, а поиски других, которые могли оказаться под завалами, продолжались.
Масштабный пожар в Одессе охватил 500 квадратных метров: есть погибшие
Во время вражеского обстрела на предприятии в Одессе вспыхнул пожар на площади 500 квадратных метров, в результате чего погибли люди. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы.