Зеленский ответил, почему уволил Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью FoxNews ответил на вопрос о замене Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и другого высшего командования, указав на перезагрузку, пишет УНН.

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"Перезагрузка в менеджменте высшего командования. Что-то, что нам действительно нужно. Мы не говорим о какой-то перезагрузке направления наших действий. Мы просто говорим, что некоторые вещи не изменились за последний период времени", - указал Зеленский, согласно переводу телеканала, в ответ на вопрос о замене Главкома ВСУ и высшего командования и что это означает.

"Мы должны быть более быстрыми. Это означает избавиться от всей бюрократии, которая у нас есть. Иначе у нас не будет никакого шанса. Итак, быть умными, технологичными, более технологичными и, конечно, быстрыми. Время - это деньги. В нашем случае это не деньги, а жизни людей", - отметил Президент.

В ответ на вопрос по проводу звания Героя Украины для Валерия Залужного и того, как он думает, останется ли он сторонником его и его правительства, и была ли какая-то часть этого решения о том, что он может быть оппозицией, Зеленский ответил: "Это его выбор. Он защищал нашу нацию, нашу страну. Поэтому я присвоил ему звание Героя. Я ему очень благодарен".

Напомним

8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначении на эту должность Александра Сирского.

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