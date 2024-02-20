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Конфликт Зеленского и Залужного годами готовили из кремля - WP

Конфликт Зеленского и Залужного годами готовили из кремля - WP

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 16:45  •  9514 просмотра

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Согласно документам, полученным западными разведками, кремль организовал пропагандистскую кампанию в социальных сетях, чтобы посеять раздор между президентом Зеленским и бывшим главнокомандующим Залужным и ослабить украинское руководство и вооруженные силы.

Конфликт между Президентом Украины Владимиром Зеленским и уже бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным спровоцировала кремлевская ИПСО. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на документы, полученные европейской разведывательной службой, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание со ссылкой на документы, в январе, когда в прошлом месяце впервые появилась новость о том, что Владимир Зеленский готовится уволить Валерия Залужного, официальные лица в москве казались радостными.

Документы свидетельствуют о том, что они пытались организовать именно такой раскол в течение многих месяцев. Администрация путина приказала группе российских политтехнологов использовать социальные сети и фейковые новостные статьи, чтобы протолкнуть тему о том, что Зеленский "истеричный и слабый" и боится, что его "отодвинут", поэтому избавляется от опасных.

"Указание кремля привело к тысячам публикаций в социальных сетях и сотням сфабрикованных статей, созданных фермами троллей и распространенных в Украине и всей Европе, которые пытались использовать напряженность между двумя украинскими лидерами", - пишет издание.

В документах указывается, что в январе 2023 года первый заместитель главы администрации кремля сергей кириенко поручил группе чиновников и политтехнологов создать присутствие в украинских соцсетях для распространения дезинформации

"Усилия основывались на предыдущем проекте, который кириенко осуществлял, чтобы подорвать поддержку Украины Западом, в частности во Франции и Германии. Руководила европейской пропагандистской группой один из заместителей кириенко татьяна матвеева, руководитель департамента развития информационно-коммуникационных технологий кремля", - говорится в документах.

В январе 2023 года кириенко изложил четыре ключевые цели для украинской пропагандистской группы: дискредитация военно-политического руководства Киева, раскол украинской элиты, деморализация украинских войск и дезориентация украинского населения.

Это должно было привести к "снижению рейтингов ключевых кадров в офисе Зеленского, украинском правительстве и командовании вооруженных сил Украины", а также увеличить веру среди украинского населения в то, что элита в стране работала только на себя.

Среди материалов, которые освещались в соцсетях, был сфабрикованный пост в Facebook о том, что семья погибшего бойца не получила никакой помощи от государства, который набрал более 2 миллионов просмотров. Также роспропаганда распространяла ролик в Telegram о том, что главная цель войны власти в Киеве - "воевать до последнего украинца".

Десятки нанятых троллей писали более 1300 сообщений и 37 тыс. комментариев в украинских соцсетях еженедельно. Согласно данным, работники ферм троллей получали 60 тыс. рублей в месяц, или 660 долларов, за написание 100 комментариев в день.

За первую неделю мая 2023 года пост-вброс в Facebook о том, что Залужный может стать следующим президентом Украины, набрал 4,3 миллиона просмотров. Затем кремль издал приказы создать подобные сообщения или "дополнительную реальность" - термин, который российские чиновники используют для обозначения фейковых новостей. Включая сообщения о том, что западные лидеры ищут замену Зеленскому и что Залужный намерен остановить контрнаступление.

Напомним,

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и назначении на эту должность Александра Сырского.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Конфлікт Зеленського і Залужного роками готували з кремля – WP
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Конфликт Зеленского и Залужного годами готовили из кремля - WP

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