Конфликт Зеленского и Залужного годами готовили из кремля - WP
Киев • УНН
Согласно документам, полученным западными разведками, кремль организовал пропагандистскую кампанию в социальных сетях, чтобы посеять раздор между президентом Зеленским и бывшим главнокомандующим Залужным и ослабить украинское руководство и вооруженные силы.
Конфликт между Президентом Украины Владимиром Зеленским и уже бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным спровоцировала кремлевская ИПСО. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на документы, полученные европейской разведывательной службой, передает УНН.
Детали
Как сообщает издание со ссылкой на документы, в январе, когда в прошлом месяце впервые появилась новость о том, что Владимир Зеленский готовится уволить Валерия Залужного, официальные лица в москве казались радостными.
Документы свидетельствуют о том, что они пытались организовать именно такой раскол в течение многих месяцев. Администрация путина приказала группе российских политтехнологов использовать социальные сети и фейковые новостные статьи, чтобы протолкнуть тему о том, что Зеленский "истеричный и слабый" и боится, что его "отодвинут", поэтому избавляется от опасных.
"Указание кремля привело к тысячам публикаций в социальных сетях и сотням сфабрикованных статей, созданных фермами троллей и распространенных в Украине и всей Европе, которые пытались использовать напряженность между двумя украинскими лидерами", - пишет издание.
В документах указывается, что в январе 2023 года первый заместитель главы администрации кремля сергей кириенко поручил группе чиновников и политтехнологов создать присутствие в украинских соцсетях для распространения дезинформации
"Усилия основывались на предыдущем проекте, который кириенко осуществлял, чтобы подорвать поддержку Украины Западом, в частности во Франции и Германии. Руководила европейской пропагандистской группой один из заместителей кириенко татьяна матвеева, руководитель департамента развития информационно-коммуникационных технологий кремля", - говорится в документах.
В январе 2023 года кириенко изложил четыре ключевые цели для украинской пропагандистской группы: дискредитация военно-политического руководства Киева, раскол украинской элиты, деморализация украинских войск и дезориентация украинского населения.
Это должно было привести к "снижению рейтингов ключевых кадров в офисе Зеленского, украинском правительстве и командовании вооруженных сил Украины", а также увеличить веру среди украинского населения в то, что элита в стране работала только на себя.
Среди материалов, которые освещались в соцсетях, был сфабрикованный пост в Facebook о том, что семья погибшего бойца не получила никакой помощи от государства, который набрал более 2 миллионов просмотров. Также роспропаганда распространяла ролик в Telegram о том, что главная цель войны власти в Киеве - "воевать до последнего украинца".
Десятки нанятых троллей писали более 1300 сообщений и 37 тыс. комментариев в украинских соцсетях еженедельно. Согласно данным, работники ферм троллей получали 60 тыс. рублей в месяц, или 660 долларов, за написание 100 комментариев в день.
За первую неделю мая 2023 года пост-вброс в Facebook о том, что Залужный может стать следующим президентом Украины, набрал 4,3 миллиона просмотров. Затем кремль издал приказы создать подобные сообщения или "дополнительную реальность" - термин, который российские чиновники используют для обозначения фейковых новостей. Включая сообщения о том, что западные лидеры ищут замену Зеленскому и что Залужный намерен остановить контрнаступление.
Напомним,
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и назначении на эту должность Александра Сырского.
Конфликт Зеленского и Залужного годами готовили из кремля - WP
Согласно документам, полученным западными разведками, кремль организовал пропагандистскую кампанию в социальных сетях, чтобы посеять раздор между президентом Зеленским и бывшим главнокомандующим Залужным и ослабить украинское руководство и вооруженные силы.
Киев стремится привлечь полтора миллиарда долларов на производство беспилотников в Украине - Минобороны
Министерство обороны представило военным атташе стран-партнеров потребности Украины в развитии беспилотной коалиции и обратилось к ним за поддержкой в финансировании украинского производства беспилотников.
Украинская тяжелоатлетки завоевали 12 медалей на чемпионате Европы в Софии: Валентина Кисиль завоевала бронзовую медаль
Украинские тяжелоатлеты завоевали 12 медалей, в том числе 5 золотых и 5 серебряных, на чемпионате Европы в Софии.
Ситуация уже начинает выходить из-под контроля: поляки заблокировали автобус из Украины, Кубраков отреагировал
Польские протестующие остановили автобус на пограничном пункте пропуска Рава-Русская-Гребенне и задержали одного пассажира, что вызвало беспокойство вице-премьер-министра Украины Александра Кубракова, который отмечает - важна немедленная реакция польского правительства.
К финальным собеседованиям на должность главы НАПК пригласили 10 кандидатов: перечень
Финальные собеседования состоятся 24 и 25 февраля 2024 года, резервный день - 26 февраля 2024 года. Собеседования будут проходить вживую и транслироваться онлайн.
Польские забастовщики ослабили ограничения движения у границы с Украиной: сколько грузовиков готовы пропускать и где
Польские забастовщики ослабили ограничения движения на двух пограничных переходах с Украиной, позволив некоторым транспортным средствам проезжать каждый час или 30 минут.
Лиховий объяснил в чем сложность для рф собрать "ударный кулак" на Запорожском направлении
Лиховий объясняет, что для того, чтобы Россия смогла собрать большую ударную силу на Запорожском направлении, ей придется снять войска со своих флангов, что сделает их уязвимыми для украинских контратак.
Маск может стать Нобелевским лауреатом: ему предлагают присудить премию мира 2024 года за работу над технологиями, приносящими пользу человечеству
Норвежский депутат Мариус Нильсен номинировал Илона Маска на Нобелевскую премию мира 2024 года за работу его компаний, направленную на улучшение общества и связи, а также за защиту свободы слова.
Украина вернула еще 11 детей с оккупированных территорий и россии с помощью Катара
Одиннадцать украинских детей в возрасте от 2 до 16 лет, были возвращены из оккупированных территорий и россии с помощью Катара. Двух детей встречали с каретой скорой, поскольку один ребенок совсем не может передвигаться
Утверждена новая нарукавная эмблема для специалистов спецслужбы
Эмблемой нарукавного знака для украинских разведчиков был утвержден объемный черный трезубец, символизирующий их работу.